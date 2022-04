Zinswende : Fed zeigt sich im Kampf gegen die Inflation entschlossen

Die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) ist bereit, ihre Geldpolitik im Kampf gegen den Inflationsdruck noch entschlossener zu straffen, als bislang an den Märkten erwartet worden ist. Die Fed-Direktorin Lael Brainard kündigte am Dienstag (Ortszeit) auf einer Konferenz der Notenbank in Minneapolis eine Serie von Zinserhöhungen sowie den raschen Abbau der Bilanz an. Letzterer soll im Mai beginnen und ist ein schlechtes Signal für Anleiheinvestoren, weil die amerikanische Notenbank dann Schuldtitel, die sie in den vergangenen Jahren erworben hat, auf den Markt werfen wird. Brainards Aussagen lösten am Dienstag eine Verkaufswelle am amerikanischen Anleihemarkt aus.

Die Rendite der zehnjährigen Treasury zog um bis zu 0,16 Prozentpunkte an, was den größten Renditesprung seit dem Corona-Crash im März 2020 darstellt. Am Mittwoch erreichte die zehnjährige Rendite 2,633 Prozent und damit ein Drei-Jahres-Hoch. Die Verzinsung der zweijährigen Papiere stieg auf den höchsten Stand seit Januar 2019, die fünfjährigen rentierten so hoch wie zuletzt im Dezember 2018. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Mittwoch auf 0,633 Prozent. „Es ist von größter Bedeutung, die Inflation zu drücken", sagte Brainard. Die Vize-Präsidentin der Fed sprach sich für eine „methodische“ Straffung der Geldpolitik aus.

Fed-Bilanz von 9 Billionen Dollar

Die in der Corona-Krise auf fast 9 Billionen Dollar aufgeblähte Bilanz werde in deutlich schnellerem Tempo abgebaut als in der letzten Schrumpfkur von 2017 bis 2019, betonte Brainard. Fed-Präsident Jerome Powell hatte zuvor schon angedeutet, dass die Notenbank im Mai mit der Kürzung ihrer Bilanz beginnen könnte. Einblick in die Planungen erhoffen sich die Märkte von den Protokollen der jüngsten Zinssitzung, die an diesem Mittwoch veröffentlicht werden.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) beschäftigt sich angesichts der im März auf das Rekordniveau von 7,5 Prozent gestiegenen Teuerungsrate mit einer geldpolitischen Straffung. Der Chef der belgischen Notenbank, Pierre Wunsch, fordert angesichts der hohen Inflation eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr. Der Einlagensatz, der seit 2014 bei minus 0,5 Prozent liegt, könne Ende 2022 auf null angehoben werden, sagte Wunsch dem belgischen Magazin „Knack“. Das sei für ihn eigentlich ein Selbstläufer. Er müsse aber einräumen, dass es innerhalb der EZB keine Diskussion über eine Erhöhung der Zinsen gegeben habe.

Wunsch schließt sich damit einer Reihe von EZB-Notenbankern an, die angedeutet haben, dass eine Zinserhöhung bald auf der Agenda stehen könnte. Dazu gehören die Notenbankchefs von Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Dagegen hält EZB-Chefvolkswirt Philip Lane an seiner Erwartung fest, dass die Inflation Mitte des Jahres mit dem nachlassenden Energiepreisschock ihren Höhepunkt überschritten haben dürfte. Wie er im Gespräch mit dem griechischen Fernsehsender Antenna TV sagte, wird die Inflationsrate im zweiten Halbjahr zurückgehen. Im kommenden und übernächsten Jahr rechnet Lane mit niedrigeren Teuerungsraten.

Neue Inflationsära

Dagegen warnte der Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Agustín Carstens, vor einer neuen Inflationsära. Er sieht die Notenbanken nach Jahrzehnten sehr niedriger Inflationsraten und expansiver Politik vor einem Paradigmenwechsel und der Ausrichtung auf höhere Zinsen. In seiner Rede am Dienstagabend in Genf sagte der frühere Finanzminister und Notenbankgouverneur Mexikos: „Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass der Inflationsdruck bald nachlassen wird.“ Die BIZ, die als Bank der Zentralbanken gilt, verwaltet für Notenbanken die Devisenreserven und dient zudem als eine geldpolitische Denkfabrik.

Carstens hält es für möglich, dass sich das Inflationsumfeld gegenwärtig fundamental verändere. Hier verweist er auch auf die Globalisierung, die in der Pandemie zurückgegangen sei. Auch die neuen geopolitischen Konstellationen wie zum Beispiel der Ukrainekrieg zwängen die Unternehmen, über die Risiken ihrer internationalen Wertschöpfungsketten nachzudenken.