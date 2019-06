Amerikas Notenbank : Fed senkt wahrscheinlich bald die Leitzinsen

Aktualisiert am

Die Fed kommt einem Wunsch Donald Trumps nach und wird am Ende des Jahres den Leitzins senken. Daraus machte Amerikas Notenbank kein großes Geheimnis mehr.

Die Federal Reserve hat die Tür für Leitzinssenkungen später im Jahr weit geöffnet, hält aber aktuell am Zinsniveau fest. Die Zentralbank werde handeln, wenn es nötig sei, um die wirtschaftliche Expansion abzusichern, heißt es in der Pressemitteilung. Damit erklärt die Fed ziemlich unverblümt, dass sie den Leitzins senken werde, sollten sich die hereinkommenden ökonomischen Daten verdüstern. Sie hält die Entwicklung für gut möglich. Das macht sie mit der Formulierung deutlich, dass die Unsicherheiten über den wirtschaftlichen Ausblick zugenommen hätten, und dass es keinen Inflationsdruck gebe. Zugleich gab sie Formulierung auf, sie praktiziere eine Geldpolitik des geduldigen Abwartens.

Die Entscheidung dürfte etwas Druck von der Federal Reserve und ihrem Chef Jerome Powell nehmen. Präsident Donald Trump verlangt schon länger Zinssenkungen und ließ zuletzt Spekulationen gedeihen, er könnte Powell degradieren. Powell unterstrich auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Fed-Sitzung: „Ich denke, das Gesetz ist klar. Ich habe eine Amtszeit von vier Jahren. Und ich habe die Absicht, sie zu erfüllen.“

Mehr zum Thema 1/

Die Fed begründet ihr Festhalten am aktuellen Leitzinsniveau in Höhe von 2,25 bis 2,5 Prozent mit einem starken Arbeitsmarkt, einem moderaten Wirtschaftswachstum und leicht steigenden Konsumausgaben. Das Investitionsniveau blieb dagegen niedrig. Auch die Inflation blieb unterhalb der von der Fed angestrebten Zielmarke von zwei Prozent.

Einer der zehn stimmberechtigten Zentralbankern, James Bullard, hat für eine Senkung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte gestimmt. Und knapp die Hälfte der Direktoriumsmitglieder erwarten noch mindestens eine Zinssenkung in diesem Jahr. Dies geht aus den Prognosen der Fed hervor. So könnte etwa die Inflation am Ende des Jahres mit 1,5 Prozent deutlich unter der zwei Prozent-Zielmarke liegen, erwarten die Zentralbanker.