Fed-Chef Powell : Ohne Schmerzen geht der Kampf gegen die Inflation nicht

Der Chef der amerikanischen Zentralbank, Jerome Powell, hat die Entschlossenheit der Federal Reserve bekräftigt, die Geldpolitik so lange straff zu halten, bis die Inflation die geldpolitische Zielmarke von 2 Prozent erreicht hat. Mangelnde Preisstabilität schade allen und verhindere am Ende auch einen gesunden, robusten Arbeitsmarkt. Auf seiner mit Spannung erwarteten Rede in Jackson Hole machte er klar, dass die Fed zur Erreichung stabiler Preise höhere Zinsen, Wachstumseinbußen und einen schwächeren Arbeitsmarkt in Kauf nehmen würde. Powell sprach von einem Prozess, der schmerzhaft für Bürger und Unternehmen sein werde. Das sei der hohe Preis, den man für die Bändigung der Inflation zahlen müsse. Doch ein Versagen im Versuch, Preisstabilität wieder herzustellen hätte noch schmerzhaftere Folgen.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Seine Rede war auffällig knapp gehalten und konzentrierte sich auf die Bändigung der Inflation. Sie fiel zudem schärfer aus, als die Anleger an den amerikanischen Aktienmärkten offenbar erwartet hatten. Die führenden Indizes Dow Jones, Standard & Poor’s 500 und Nasdaq fielen zwischen 1,4 und 2,2 Prozent, sobald der Redetext öffentlich wurde. Am Donnerstag noch hatten sich die Aktienkurse stabilisiert. Nun kamen sie wieder ins Rutschen.