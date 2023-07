Die hartnäckige Teuerung leistet wirtschaftspolitischen Rezepten Vorschub, die man in der marktwirtschaftlichen Bundesrepublik vor wenigen Jahren noch ganz hinten im Giftschrank verstaut hätte. So befürworten laut einer noch unveröffentlichten Umfrage der ING beinahe vier von fünf Deutschen vorübergehende Preisdeckelungen. Über die Hälfte der Umfrageteilnehmer möchte, dass der Staat auch dauerhaft in den Preismechanismus eingreifen soll.

Unterschieden wird in der repräsentativen Umfrage, die online von rund 1.000 Teilnehmern aus Deutschland ausgefüllt wurde, zwischen vier Güterklassen. Bei den Energiepreisen ist die Zustimmung für Preisobergrenzen am höchsten: 79 Prozent der Teilnehmer möchten vorübergehende, 65 Prozent gar dauerhafte Deckelungen. Bei Lebensmitteln, Mieten und Treibstoffpreisen pendelt sich die Zustimmung für Preiskontrollen jeweils knapp 10 Prozentpunkte tiefer ein.

Weniger einig sind sich die Umfrageteilnehmer allerdings über das Vorgehen der Regierung, falls die Anbieter der genannten Güter aufgrund der gedeckelten Preise nicht mehr profitabel wirtschaften können. Über ein Drittel fordert eine Verstaatlichung der betroffenen Betriebe.

„Wollen wirklich 35 Prozent in sozialistischen Verhältnissen leben?“

Die Autoren sind darüber erstaunt: „Wollen wirklich 35 Prozent der Deutschen in sozialistischen Verhältnissen leben?“ Ein Fünftel will, dass der Staat die Anbieter für entstandene Verluste entschädigt. Ein knappes Achtel möchte, dass die Regierung die Anbieter zur Bereitstellung der Güter verpflichtet, auch wenn es dabei zu einem Verlustgeschäft kommt. Knapp 30 Prozent der Teilnehmer wählen die Option „weiß ich nicht“.

Deutlich wird in der Umfrage, dass sich die Inflation negativ auf das Sparverhalten der Deutschen auswirkt: Beinahe 40 Prozent geben an, aufgrund der steigenden Preise weniger als früher auf die hohe Kante legen zu können. Zudem blicken viele Umfrageteilnehmer der Zukunft eher pessimistisch entgegen: Ein Viertel glaubt, dass die Inflationsrate auch in fünf Jahren noch nicht auf ein Niveau der Preisstabilität zurückgekehrt sein wird.

Das Vertrauen darauf, dass Zentralbanken mit ihren forschen Zinssteigerungen die Teuerungswelle zügig brechen können, scheint in Teilen der Bevölkerung nicht angekommen zu sein. Der Sozialismus klopfe damit noch nicht an der Tür, schreiben die Autoren in der Schlussfolgerung. Doch die Resultate seien als ein „deutliches Warnsignal“ zu interpretieren: Die derzeitige wirtschaftliche Situation bedeute für viele Menschen existenzielle Sorgen. Je länger diese anhielten, desto stärker erodiere auch das Vertrauen in die Wirtschaftsordnung.