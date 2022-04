Es gibt wieder Räder : So kommen Sie jetzt an ein Fahrrad

So kommen Sie jetzt an ein Fahrrad

Samstagvormittag in einem kleinen Fahrradladen in Frankfurt. Die meisten Räder sind reserviert oder verkauft. Dort, wo sonst eine Reihe an Rädern ausgestellt ist, stehen nur vier Exemplare. Manche Modelle könnten erst im Jahr 2024 wieder geliefert werden, erzählt der Verkäufer. Die Enttäuschung ist groß. Doch nur ein paar Straßen weiter, in einem anderen Laden, testet ein Mädchen auf dem anliegenden Parkplatz ein Kinderrad. Ein Sportler schraubt am Sattel seines neuen Rennrads. Der ganze Laden ist voller Räder.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Noch vor einem Jahr war es kaum möglich, ein neues Fahrrad aufzutreiben. Lieferengpässe bremsten das Angebot, gleichzeitig wollten aber immer mehr Leute Fahrräder kaufen. Doch es gibt eine gute Nachricht: Die Situation hat sich entspannt. Wer ein Fahrrad sucht, kann auch eines ergattern. Es gebe genug Ware auf dem Markt, bestätigt auch der Händlerverband Zweirad. Sie sei nur ungleich verteilt.