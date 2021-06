F.A.Z. Podcast Finanzen : Inflation, was tun?

Alles wird teurer: Die Inflation ist zurück. Geht das immer so weiter? Und was tun mit den Ersparnissen? Darüber sprechen wir mit F.A.S.-Redakteur Daniel Mohr.

Es sind keine guten Zeiten für die deutschen Sparer: Seit Jahren gibt es kaum noch Zinsen, mittlerweile verlangen viele Banken sogar Strafzinsen und dann kehrt auch noch die Inflation zurück. In der neuen Folge unseres F.A.Z. Podcasts Finanzen und Immobilien fühlen Maja Brankovic und Inken Schönauer den Schreckgespensten auf den Zahn: Was hat es mit den Negativzinsen auf sich? Wie viele Banken machen schon mit? Und sind die steigenden Preise an der Zapfsäule und im Supermarkt nur ein vorübergehender Zustand oder geht das jetzt weiter so?

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt“. Folgen Ich folge Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

Im Interview erklärt Wirtschaftsredakteur Daniel Mohr von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, was Sparer nun am besten tun sollten: Wo ist das Geld am sichersten? Welche Anlagestrategie ist nun ratsam? Und wie steigert man seine Chancen auf eine möglichst hohe Rendite?

Sie können den Podcast ganz einfach bei Apple Podcasts, Spotify oder Deezer abonnieren und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „F.A.Z. Podcast für Deutschland“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App. Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Podcast? Dann melden Sie sich gerne bei podcast@faz.de.

Der F.A.Z. Podcast Finanzen und Immobilien ist der wöchentliche Podcast der F.A.Z. rund um das Thema Geldanlage. Der Podcast erscheint immer dienstags. Alle Folgen finden Sie hier.