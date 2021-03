Neue F.A.Z.-Leseraktion : FragdieFinanzen@faz.de startet

Welchen Einfluss hat die Inflation auf die Lebensversicherung? Ist Bitcoin ein sicheres Investment? Worauf muss ich achten, wenn man das Depot nachhaltig ausrichten will?

Das Finanzen-Ressort der F.A.Z. rückt immer wieder Themen in den Fokus, die ganz unmittelbar dem Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und der Vermögensweiterentwicklung dienen sollen. Dabei nehmen wir die Entwicklungen an den Märkten auf und übertragen dies dann direkt auf die Lebens- und Vermögenswirklichkeit von Anlegern.

Mit unserer neuen Leser-Offensive wollen wir noch mehr darüber erfahren, was unserer Leserinnen und Leser bewegt. Deswegen gibt es jetzt die neue Email-Adresse fragdiefinanzen@faz.de. An diese Adresse können Sie Anregungen zu Themen schicken, die Sie beschäftigen, über die sich mehr wissen möchten oder Aufklärung wünschen.

Neue Aktienkultur

Diese Adresse soll auch Anlaufadresse dafür sein, was Ihre Erfahrungen in der Finanzindustrie sind. Erzählen Sie uns von zu hohen oder niedrigen Zinsen bei Ihrer Bank, unverständlichen Passagen in Aktienprospekten oder auch missverständlichen Angeboten zur Altersvorsorge. Die jüngsten Entwicklungen rund um „Gamestop“ haben deutlich gemacht, dass immer mehr junge Menschen sich für das Thema Aktien interessieren.

Das Deutsche Aktieninstitut wiederum hat kürzlich bekannt gegeben, dass sich die Aktienkultur in Deutschland ändert: Im Corona-Jahr hätten sich beinahe so viele Menschen an der Börse engagiert wie zuletzt um die Jahrtausendwende. Dabei würden sich auch zunehmend die Generation der unter 40-Jährigen für das Aktiensparen interessieren, allein aus dieser Altersgruppe seien im Jahr 2020 ungefähr eine Million neue Aktiensparerinnen und- sparer hinzugekommen. Das bedeutet ein Plus von knapp 50 Prozent.

Und weil das so ist, entstehen auch rund um das Thema Aktiensparen ganz neue Fragen. Fragen von einer neuen, wachsenden Gruppe von Anlegern, die sich dem Thema Aktienanlage und Vermögensaufbau anders nähert. All dies soll in fragdiefinanzen@faz.de mit einfließen. Schreiben Sie uns, wir freuen uns über reges Interesse.