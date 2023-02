F.A.Z. Finanzen Podcast: So investieren Sie am besten in Anleihen

Von Martin Hock und Inken Schönauer

Lang verschmäht, fast vergessen: Mit den gestiegenen Zinsen sind Anleihen nun wieder interessant geworden. Was es beim Anleihenkauf zu beachten gibt, erklärt Friedrich Luithlen von der DZ Bank.