Aktualisiert am

So tricksen Banken mit den Corona-Hilfen

F.A.Z. exklusiv : So tricksen Banken mit den Corona-Hilfen

Die Regierung wollte klamme Kreditnehmer in der Corona-Krise entlasten. Nun zeigt sich: Manche Bank hat ihre Kunden dabei ganz schön übervorteilt.

Der Mann aus dem Mecklenburgischen staunte nicht schlecht, als er dieses „Angebot“ seiner Sparkasse erhielt. Sein Arbeitgeber hatte ihn zu Beginn der Corona-Krise im März in Kurzarbeit geschickt, bei seiner Hausbank beantragte er daraufhin die Stundung seines Ratenkredits. Schließlich hatte der Bundestag kurz vorher ein Moratorium beschlossen, das Menschen wie ihm, die durch Corona Gehaltseinbußen erlitten, die Stundung von Krediten rechtlich zusprach.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Doch die Sparkasse Schwerin-Mecklenburg, so berichtet es die Verbraucherzentrale, riet ihrem Kunden etwas ganz anderes: Wenn er seinen Kredit nicht bedienen könne, solle er doch dafür seinen Dispokredit in Anspruch nehmen. Der Mann, der ohnehin Zahlungsschwierigkeiten hatte, sollte diese also mit dem teuersten Kredit überhaupt (Sollzinssatz 10,97 Prozent im Jahr) überbrücken.