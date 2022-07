Nach der Zinswende der EZB : Die Negativzinsen fallen – Sparern nützt das wenig

Die ING Deutschland machte Tempo. Nur zwölf Minuten nachdem die Europäische Zen­tralbank (EZB) mit ihrer Zinsanhebung um einen halben Prozentpunkt die Negativzinsen abgeschafft hat, versandte das nach Kunden drittgrößte deutsche Institut eine Pressemitteilung mit der Überschrift „Zinsen für Erspartes“. Vom 1. August an zahlt die Direktbank ihren Bestandskunden auf Sparbriefe je nach Laufzeit wieder bis zu 1,5 Prozent Zinsen. Bei den Verwahrentgelten war die Tochtergesellschaft der niederländischen Großbank ING der Konkurrenz ohnehin voraus. Durch die Anhebung des Freibetrags auf 500 000 Euro schaffte sie schon zum 1. Juli die Negativzinsen faktisch ab, per 1. August fallen sie bedingungslos.

Fest steht, die gerade bei deutschen Sparern so verhassten Negativzinsen sind bald Geschichte. Kein schuldhaftes Zögern zeigt die Commerzbank: Sie hat die Verwahrentgelte für ihre Kunden rückwirkend zum 1. Juli aufgehoben. Die Hamburger Sparkasse (Haspa), die größte der Repu­blik, verzichtet von sofort an auf Verwahrentgelte. Die Frankfurter Sparkasse will dies am 27. Juli tun. Von diesem Tag an treten die am Donnerstag von der EZB beschlossenen neuen Leitzinsen in Kraft. Diesen Stichtag hat sich auch die Bayern-LB-Tochtergesellschaft DKB gesetzt, um die Verwahrentgelte abzuschaffen. Deutlich mehr Zeit lässt sich indes die Deutsche Bank: „Nach der gestrigen Zinsentscheidung der EZB entfallen bei Deutscher Bank und Postbank im Privatkundengeschäft im Laufe des Monats August die Verwahrentgelte“, heißt es in einer kurzen Stellungnahme von Deutschlands größtem Geldinstitut.

So weit, so gut, aber was ist mit Zinsen? Die Haspa, die sich rühmt, „im bundesweiten Vergleich mit vorne zu liegen“, bietet sie ihren Kunden schon von April an: 1 Prozent, allerdings muss der Sparer den Betrag auf drei Jahre festlegen. Die DKB gibt indes an, dass über eine Verzinsung beim DKB Tagesgeld „noch keine abschließende Entscheidung getroffen“ wurde. Auch die Commerzbank will „erst einmal die Märkte beobachten“.

Jede Menge Zinserhöhungen

Horst Biallo vom gleichnamigen Verbraucherportal berichtet von „jeder Menge Zinserhöhungen“ im Moment, unter anderem bei SWK Bank, Klarna, Renault Bank Direkt und der Hypo-Vereinsbank. Im Schnitt kommt Max Herbst von der FMH-Finanzberatung, der die Zinsen gleichfalls fortlaufend vergleicht, auf 0,65 Prozent im Jahr für Festgeld auf zwölf Monate und auf 1,14 Prozent für Festgeld auf fünf Jahre. „Die Sparbuchzinsen werden erst ganz am Ende etwas von der Leitzinserhöhung spüren“, meint Herbst.

Ohnehin sind die Zinssätze, die Banken und Sparkassen in den kommenden Wochen und Monaten ihren Kunden anbieten werden, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn sein Geld langfristig auf dem Konto zu parken stellt angesichts einer Inflationsrate in Deutschland von aktuell 7,6 Prozent immer noch einen Vermögensverlust dar. Auch, das hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag bereits versichert, wird der Zinsschritt in dieser Woche nicht der letzte gewesen sein. Nur wie groß die Zinsschritte ausfallen werden, 25, 50 Basispunkte oder noch mehr, das wollen die Notenbanker fallweise von Sitzung zu Sitzung entscheiden.

Für Sparer lohnt es sich daher wahrscheinlich nicht, größere Beträge jetzt schon über mehrere Jahre anzulegen. Ratsamer ist es, die Entwicklung des Zinsniveaus abzuwarten. Zur Wahrheit gehört aber auch: Der Realzins, also der Zins nach Inflation, ist angesichts der hohen Teuerung negativ und wird es auch noch geraume Zeit bleiben. Denn wann und ob überhaupt es die EZB mit der jetzt eingeleiteten Zinswende schafft, die Inflationsrate wieder in den Bereich von 2 Prozent zu drücken, ist ungewiss. Dafür ist die globale Wirtschaftslage auch zu komplex. So sorgt alleine schon der schwache Euro für Inflationsimporte, da viele Rohstoffe in amerikanischer Währung abgerechnet werden und in der Eurozone entsprechend teuer sind. Das Vermögen der Sparer wird auf absehbare Zeit weiter schrumpfen, wenn auch nicht mehr ganz so stark.

Wer allerdings vorhat, ein Haus zu bauen oder eine Immobilie zu erwerben, sollte nicht zögern. So geht die LBS Bayern davon aus, dass der Trend steigender Baufinanzierungszinsen auch im Jahresverlauf anhält. Angesichts der hohen Inflation sind weitere Zinserhöhungen durch die EZB angezeigt. Zudem tragen die gesteigerten Eigenkapitalanforderungen der Aufsichtsbehörde Bafin zur Verteuerung der Finanzierungskonditionen in Deutschland bei. „Seit der Ankündigung im Juni, dass die EZB die Leitzinsen anheben wird, sind die Zinsen für zehnjährige Immobiliendarlehen zunächst um mehr als einen halben Prozentpunkt gestiegen“, sagt Jörg Utecht, der Vorstandsvorsitzende des Kreditvermittlers Interhyp. Momentan sehe man allerdings einen kleinen Rücksetzer im Zins. „Stand heute liegen die Zinsen für zehnjährige Darlehen bei 3,04 Prozent.“ Das liege daran, dass die Leitzinserhöhungen weitgehend eingepreist gewesen seien und die Sorgen um die Konjunktur an Bedeutung gewönnen: „Wir gehen im weiteren Jahresverlauf von einem moderaten weiteren Anstieg der Bauzinsen aus – zum Jahresende erwarten wir ein Zinsniveau von etwa 3,5 bis 4 Prozent für zehnjährige Darlehen.“ Die Renditen europäischer Staatsanleihen, die Donnerstag zunächst gestiegen waren, gaben am Freitag deutlich nach. „Die Europäische Zentralbank hat geliefert“, kommentiert Ralf Umlauf von der Helaba. Einige Unsicherheitsfaktoren seien nun vom Tisch. Die Rendite der Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit verlor stolze 18 Basispunkte auf 1,035 Prozent – die der entsprechenden italienischen Anleihe gar 21 Basispunkte auf 3,306 Prozent.