EZB-Sitzung : Nicht einmal die Negativzinsen sollen verschwinden

Am Donnerstag wollen die Euro-Währungshüter zum ersten Mal seit elf Jahren die Zinsen erhöhen. Doch wahrscheinlich trauen sie sich nur wenig – und das liegt nicht nur an Italien.

Es wird ein geradezu historisches Ereignis: An diesem Donnerstag will die Europäische Zentralbank (EZB) zum ersten Mal seit elf Jahren ihre Leitzinsen anheben. Aus diesem Anlass soll es nach der Sitzung des EZB-Rates zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie auch wieder im EZB-Hochhaus im Frankfurter Ostend eine physische Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde geben.

Erwartet will allerdings nur ein kleiner Zinsschritt: In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter 63 Ökonomen rechneten alle bis auf einen mit einer Zinserhöhung um lediglich 0,25 Prozentpunkte. Das würde bedeuten, dass der negative Einlagezinssatz der Notenbank sich nur von minus 0,5 auf minus 0,25 Prozent verringert.

Die EZB hat angekündigt, die Zinserhöhungen „graduell“, also schrittweise vornehmen zu wollen. Aus dem EZB-Rat hatte es aber widerstreitende Stimmen gegeben, ob „graduell“ auch unbedingt „langsam“ bedeuten müsse. In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg sagten 22 von 28 befragten Ökonomen, dass die EZB mit ihrer Geldpolitik der Entwicklung hinterherhinke.

Nur „schrittweise“ oder auch „langsam“?

Zwischenzeitlich hatten einige Mitglieder des EZB-Rates angesichts der stark gestiegenen Inflation im Euroraum eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte ins Spiel gebracht. Die Inflationsrate hatte im Juni 8,6 Prozent betragen.

„Angesichts des ausgeprägten Teuerungsschubs wäre eine Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte durchaus angemessen“, heben die Ökonomen der DZ Bank hervor. „Allerdings haben sich die Währungshüter in der Juni-Sitzung auf einen kleineren Zinsschritt festgelegt.“

Die frühe Festlegung, die kommunikativ nicht so leicht zurückzunehmen sei, wird auch von anderen EZB-Beobachtern als ein Grund genannt, warum die EZB die Zinsen jetzt nicht stärker anheben werde. Zudem könnte die Regierungskrise in Italien die Position derjenigen im EZB-Rat, die bei den Zinserhöhungen lieber langsamer vorgehen wollen, noch gestärkt haben.

Wie viel Details gibt es zum neuen EZB-Instrument?

Gleich mit der ersten Zinserhöhung soll ein neues geldpolitisches Instrument vorgestellt werden, mit dem die EZB eingreifen will, falls die Renditen der Staatsanleihen einzelner Eurostaaten aus dem Ruder laufen sollten. In dem Fall soll die Notenbank Staatsanleihen einzelner Euroländer notfalls unbegrenzt kaufen können. Bis zuletzt war umstritten, an welche Bedingungen für die jeweiligen Länder diese Anleihekäufen geknüpft werden sollen.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel hatte erklärt, von diesen Bedingungen hänge es ab, ob er dem Instrument im EZB-Rat zustimmen werde. Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann hatte sich dieser Position angeschlossen. Eine – allerdings eher weiche – Möglichkeit für solche Bedingungen könnte sein, dass die Länder sich an die allgemeinen Haushaltsempfehlungen der Europäischen Union halten müssen; das sollten sie allerdings eigentlich ohnehin tun.

Commerzbank-Ökonom Michael Schubert sieht die EZB da vor einer Gratwanderung: Je effektiver sie das neue Programm gestalte, indem sie Käufe unter lediglich lockeren Bedingungen zulasse oder niedrigschwellig und mit großen Volumina interveniere, desto mehr begebe sie sich „aus rechtlicher Sicht auf dünnes Eis“ – weil solche Schritte dann der verbotenen monetären Staatsfinanzierung sehr nahe kämen.

Insbesondere die Frage, ob die EZB angesichts der aktuellen Regierungskrise in Italien eingreift, dürfte sehr heikel sein. „Eine selbstverursachte politische Krise in Italien ist der Lehrbuch-Fall einer Situation, in der die EZB nicht intervenieren sollte“, sagte der Ökonom Frederik Ducrozet von der Schweizer Bank Pictet. Auch der Ökonom Friedrich Heinemann vom Forschungsinstitut ZEW in Mannheim warnte vor den Folgen.

Die Notenbank plant, das neue Instrument einzusetzen, wenn sich der Abstand der Anleiherenditen einzelner Länder von jener der deutschen Bundesanleihe („Spread“) zu weit entfernt oder der Renditeanstieg zu schnell geschieht. Und auch nur dann, wenn diese Entwicklung spekulative Ursachen hat, nicht wenn sie von den sogenannten Fundamentdaten getrieben ist, also gleichsam gute Gründe hat. Bundesbankpräsident Nagel hat allerdings eingeworfen, es sei „so gut wie unmöglich“, das in Echtzeit zu unterscheiden. Beobachter halten es deshalb für möglich, dass die EZB das Instrument am Donnerstag zwar vorstellt, Detailfragen aber noch offen lässt.

Interessant könnte auch werden, ob Lagarde Andeutungen macht, wie es mit den Zinserhöhungen weitergehen soll. Bislang wurde angedeutet, wenn die Entwicklung sich nicht sehr verändere, könne es dann einen größeren Zinsschritt geben. Die meisten Ökonomen rechnen mit einer Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte im September und jeweils 0,25 Prozentpunkte im Oktober und Dezember. Das wäre es dann erst mal für dieses Jahr.