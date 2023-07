Aktualisiert am

Die Europäische Zentralbank befragt jetzt die Bevölkerung, wie die Euroscheine in Zukunft aussehen sollen. Jeder kann mitmachen. Welche sieben Ideen haben es auf die „Shortlist“ geschafft?

Der Schein trügt: Graffiti von 2014 am damaligen Bauzaun des EZB-Neubaus in Frankfurt. Bild: Franziska Gilli

Jetzt soll die Bevölkerung ihre Meinung abgeben: Die Europäische Zentralbank (EZB) will das Aussehen der Euro-Banknoten neu gestalten – und fragt alle Interessierten von sofort an bis zum 31. August auf der EZB- Internetseite nach ihrer Einschätzung zu sieben möglichen Themen für die Darstellungen auf den Scheinen. Diese sollen die abstrakten Brücken, Tore und Fenster ablösen, die bislang auf dem Eurogeld zu sehen sind. Parallel soll ein Meinungsforschungsinstitut dieselben Fragen in einer repräsentativen Stichprobe den Bürgerinnen und Bürgern des Euroraums stellen.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Es sind noch keine konkreten Darstellungen für die Scheine zu sehen, sondern nur eher abstrakte Obergruppen. Diese waren von einem Beratergremium erarbeitet und vom EZB-Rat abgesegnet worden. Nun sollen die Bürgerinnen und Bürger zu dieser „Shortlist“ aus sieben Themen ihre Einschätzung nach verschiedenen Kriterien abgeben. Danach werden dann in einem Design-Wettbewerb konkrete Entwürfe gefertigt, über die abermals in der Öffentlichkeit diskutiert werden soll. Voraussichtlich 2026 wird dann der EZB-Rat über die Entwürfe abstimmen. Dann könnte es noch mal zwei bis drei Jahre dauern, bis die Scheine gedruckt und im Umlauf sind.