EZB-Finanzstabilitätsbericht : Vorsicht vor einem „Überschwang“ an den Finanzmärkten

Die EZB warnt recht eindringlich vor Risiken für die Finanzmärkte in der Phase der Pandemie-Erholung. Dafür wählt sie Worte des früheren amerikanischen Notenbankchefs Alan Greenspan. Das erinnert beunruhigend an die Jahre der Dotcom-Blase. Wie wird sie selbst reagieren?

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt vor Risiken durch einen „Überschwang“ an den Finanzmärkten im Zuge der Erholung der Wirtschaft des Euroraum von der Corona-Pandemie. Luis de Guindos, der Vizepräsident der Notenbank, griff am Mittwoch auf Worte des früheren amerikanischen Notenbankpräsidenten Alan Greenspan zurück, der in der Neunziger Jahren für die Dotcom-Blase die Formulierung „irrational exuberance” gewählt hatte – „irrationaler Überschwang“.

De Guindos beschrieb das Risiko, dass nach der langen Zeit der coronabedingten Lähmung der Wirtschaft die Finanzmärkte jetzt in der Erholung zu Übertreibungen neigen und damit anfälliger für Rückschläge würden. Das, was im Moment an den Finanzmärkten, aber auch an den Märkten für Wohnimmobilien zu beobachten sei, würde er zwar noch nicht als „irrational“ beschreiben, sagte de Guindos. Aber ein gewisser „Überschwang“ sei schon zu beobachten.

Gestiegene Risiken am Immobilienmarkt

Die EZB beschreibt in ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht ausführlich die Risiken, die speziell in solchen Phasen der Rückkehr der Wirtschaft aus einer vorübergehenden Schließung auftreten könnten. „Die Botschaft, die wir haben, ist gleichsam bittersüß“, sagte de Guindos. Einerseits seien die Ausfälle an Bankkrediten als Folge der Krise deutlich niedriger, als selbst optimistische Prognostiker erwartet hätten: „Das Risiko hoher Ausfallraten bei Unternehmen und Verlusten bei Banken ist heute deutlich geringer als noch vor sechs Monaten." Auch die Gewinne der Banken entwickelten sich schon wieder stärker, als man erwartet habe. Die Prognose für die durchschnittliche Eigenkapitalrendite („Return on Equity“) der Banken des Euroraums für das Gersamtjahr 2021 habe gegenüber der Mai-Schätzung von 4,2 auf 7,2 Prozent hochgesetzt werden können. „Die Bank-Profitabilität kehrt zum Niveau der Vorkrisenzeit zurück“, hob de Guindos hervor.

Anderseits habe gerade die zuletzt wieder gute Entwicklung das Risiko von schmerzlichen Rückschlägen erhöht. Die EZB wies beispielsweise auf die zunehmenden Risiken bei Wohnimmobilien hin. Anders, als vielleicht zu vermuten gewesen wäre, seien die Preise für Häuser und Wohnungen in der Pandemie-Zeit kräftig weiter gestiegen. Mit einem Anstieg der Hauspreise in Europa um im Schnitt 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr falle der Preisanstieg in diesem Jahr sogar besonders hoch aus. Es handele sich um den stärksten Preisanstieg seit langem. Insbesondere in Ländern, in denen die Bewertungen schon vor der Pandemie hoch gewesen seien, hätten sich die Risiken verschärft. Dieser Markt sei „anfälliger für eine Korrektur” geworden.

Aktienmarkt anfällig für Korrekturen

Gleichzeitig hebt die Notenbank hervor, dass Investmentfonds, Versicherer und Pensionsfonds „erhebliche Kreditverluste” erleiden könnten, wenn sich die Lage bei Unternehmensanleihen mit niedrigerem Rating verschlechtert. „Die Märkte für Aktien und riskantere Assets haben ihren markanten Aufschwung beibehalten, was sie gleichfalls anfälliger für Korrekturen macht”, sagte de Guindos: „Es gibt Beispiele dafür, dass etablierte Marktteilnehmer neuere und exotischere Anlagen erkunden. Parallel dazu sind die Wohnungsmärkte im Eurogebiet rasch gewachsen, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass die Kreditvergabestandards als Reaktion darauf verschärft wurden.”

Zu den Unwägbarkeiten außerhalb Europas gehöre eine Verlangsamung in China, auch wenn die Schwierigkeiten des verschuldeten Immobilienentwicklers China Evergrande Group dem Bericht zufolge bisher nur begrenzte Auswirkungen auf die Aussichten hatten.

Wie die Notenbank auf all das geldpolitisch reagieren werde, wolle sie im Dezember entscheiden, sagte de Guindos. Der EZB-Vizepräsident führte weiter aus, die Lieferengpässe bei vielen Vorprodukten, die eine Folge der Wirtschaftserholung seien, dürften länger anhalten als zunächst erwartet. Das könne wie die steigenden Energiepreise Auswirkungen auf die Inflationsentwicklung und auf das Wirtschaftswachstum im Euroraum haben.

Sehr aufmerksam beobachte die Notenbank daher, ob sich als Folge der gestiegenen Rohstoffpreise und der Lieferengpässe eine Lohn-Preis-Spirale entwickele. „Wir haben hier bis jetzt nicht viel gesehen“, sagte de Guindos, „aber wir müssen das aufmerksam weiter verfolgen.“

Die Inflationsrate in der Eurozone ist im August über die Marke von 4 Prozent gestiegen, eine entsprechende erste Schätzung hat das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch bestätigt. Die Verbraucherpreise legten gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,1 Prozent zu. Das war die höchste Inflationsrate seit Juli 2008.