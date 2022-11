Finanzstabilitätsbericht : Wo die EZB große Risiken sieht

Aktualisiert am

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt, dass die Risiken für die Finanzstabilität im Euroraum in den zurückliegenden sechs Monaten deutlich zugenommen hätten. Vor allem drei Faktoren nennt die Notenbank in ihrem am Mittwoch vorgelegten Finanzstabilitätsbericht, von denen neue Risiken für das Finanzsystem ausgingen: Die hohe Inflation, der Abschwung – und die ungünstigeren Finanzierungskonditionen für Unternehmen, Staaten und Haushalte durch die steigenden Zinsen.

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos gab bei der Vorstellung des halbjährlich veröffentlichten Berichts zu, dass dieser „nicht sehr optimistisch“ ausgefallen sei. Er machte deutlich, dass die EZB neue Finanzrisiken auch durch die von ihr selbst beförderte Zinswende sieht; gleichwohl werde die Notenbank ihrem Ziel der Preisstabilität Vorrang vor allen anderen Überlegungen einräumen. Schließlich sei es „sehr schwer, Finanzstabilität ohne Preisstabilität zu haben“.

Dier Notenbank hat sich mehrere Teile der Wirtschaft des Euroraums genauer angeschaut. Unter anderem hat sie analysiert, was in Zeiten mit hoher Inflation, Abschwung und steigenden Zinsen mit dem Immobilienmarkt passiert; was die Entwicklung für die hoch verschuldeten Staaten bedeutet – und welche Auswirkungen es für die Finanzbranche gibt.

Weniger wollen ein Haus kaufen

Für die Immobilienmärkte kommt die Notenbank zu einer eher skeptischen Einschätzung. „Es gibt Anzeichen, dass die Immobilienexpansion der vergangenen Jahre zu einem Ende kommen könnte”, heißt es. Umfragen zeigten, dass die Absicht, sich ein Haus zuzulegen, in der Bevölkerung mit den steigenden Zinsen deutlich zurückgegangen sei. Hinsichtlich der Auswirkungen der Inflation auf das verfügbare Einkommen möglicher Kreditnehmer gebe es erhebliche Unterschiede je nach Einkommensgruppe. Die erwarteten Effekte für die schlechter Verdienenden seien deutlich stärker, weil diese einen höheren Anteil ihres Einkommens für die teurer gewordenen Produkte aufwendeten. Auch an den Märkten für Gewerbeimmobilien verschärften sich die Finanzierungskonditionen, was die Erholung nach der Pandemie rückgängig machen könnte, warnte die EZB.

Für die Staaten stellte die Notenbank fest, dass die großen Hilfspakete der Coronazeit die Finanzlage vieler Länder belastet hätten. Jetzt hätten die Regierungen Schätzungen zufolge noch einmal rund 1,4 Prozent der Wirtschaftsleistung aufgewendet, um die Auswirkungen des Energieschocks abzufedern. Die Notenbanker warnten, dass „die meisten dieser Maßnahmen nicht zielgerichtet“ seien. Sie wiederholten den Ratschlag, dass Hilfen zeitlich begrenzt und auf die Bedürftigsten ausgerichtet sein sollten.

Inflation dürfte zweistellig bleiben

„Der Anstieg der Zinsen belastet die Haushaltslage stärker als bisher angenommen”, heißt es im Bericht. „Daher könnte eine weitere Verschlechterung des Finanzumfelds die Marktstimmung gegenüber einigen der anfälligeren staatlichen Emittenten des Euroraums verändern.“ De Guindos meinte jedenfalls, die Zeit des „Whatever it takes“ für die Fiskalpolitik sei vorbei – anspielend auf die Worte des früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi, der für die Geldpolitik gesagt hatte, sie werde zur Eurorettung tun, „was auch immer notwendig“ sei.

Über die Banken berichtet die EZB, die steigenden Zinsen kämen ihnen zunächst in Form höherer Marge zugute. Das habe dazu geführt, dass Bankaktien sich besser entwickelt hätten als der Gesamtmarkt. Gleichwohl sollten die Banken nicht außer Acht lassen, dass es in dieser Phase des Wirtschaftszyklus parallel eine Erhöhung der Risiken für ihre Aktiva, also ihre Vermögenswerte, gebe. Das könnte mittelfristig negative Auswirkungen haben.

Zu den Risiken für die Finanzstabilität zählt die EZB auch Spannungen an den Finanzmärkten, durch die etwa die Widerstandsfähigkeit von Fonds getestet werden könnte. Viele Investmentfonds seien nach wie vor stark anfällig für Bewertungs- und Kreditverluste. Fonds mit besonders geringen Puffern könnten Finanzmittelabflüsse stark zusetzen. Auf den Kryptocrash angesprochen sagte de Guindos, der bisherige Eindruck sei, dass sich diese Entwicklung auf den Kryptosektor beschränke. Bislang habe man jedenfalls keine Anzeichen, dass sich diese Krise auf den Finanzsektor insgesamt ausweite. Gleichwohl werde man das „aufmerksam beobachten“.

In einem Fernsehinterview mit Bloomberg TV nach der Pressekonferenz führte der EZB-Vizepräsident noch aus, er rechne damit, dass die Inflationsrate im Euroraum auch in den nächsten Monaten oberhalb von 10 Prozent bleiben werde. Zuletzt lag sie im Oktober bei 10,7 Prozent. „In der Vergangenheit hatten wir eine Menge negativer Überraschungen”, sagte de Guindos: „Schauen wir, was im November passiert.“