Historische Zinsschritt : EZB erhöht Leitzins um 0,75 Prozentpunkte

Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte an. Das hat die Notenbank am Donnerstag nach der September-Sitzung des EZB-Rates mitgeteilt. Damit wagen die Währungshüter angesichts der stark gestiegenen Inflation im Euroraum einen ungewöhnlich großen Zinsschritt: Es handelt sich immerhin um die stärkste Leitzinsanhebung seit der Einführung des Eurobargelds vor 20 Jahren. Sie folgt damit allerdings Amerikas Notenbank Federal Reserve, die jetzt schon zweimal die Zinsen in dieser Größenordnung angehoben hatte.

Bis zum Schluss hatte Ökonomen und Analysten in den vergangenen Tagen gerätselt, ob es nun 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte werden würden - einzelne EZB-Beobachter hatten auch mit lediglich 0,25 Prozentpunkten gerechnet.

Kampf gegen höchste Inflation in der Geschichte der Währungsunion

Der Hauptrefinanzierungssatz, der eigentliche Leitzins der Notenbank, steigt damit von 0,5 auf 1,25 Prozent. Das ist die zweite Zinserhöhung der EZB nach langer Zeit: Im Juli hatten die Währungshüter nach elf Jahren zum ersten Mal wieder die Zinsen hochgesetzt. Gleichwohl war die Inflation im August weiter gestiegen auf den höchsten Stand seit Gründung der Europäischen Währungsunion - und dürfte auch jetzt ihren Höhepunkt noch nicht erreicht haben. Viele Ökonomen rechnen damit, dass sie im Herbst die Marke von 10 Prozent überschreitet. Insbesondere die Gaspreise dürften die Lebenshaltungskosten weiter hochtreiben.

In manchen Euroländern liegt die Inflation inzwischen bei 20 Prozent und mehr. An der Spitze steht Estland mit 25,2 Prozent. Zweistellig ist die Inflationsrate jetzt in vielen Euroländern, etwa in Spanien mit 10,3 Prozent und den Niederlanden mit 13,6 Prozent. Deutschland liegt eher noch im Mittelfeld: Nach nationaler Berechnungsweise betrug die deutsche Inflationsrate im August 7,9 Prozent, nach der europäischen Berechnungsweise des Harmonisierten Verbraucherpreis-Index (HVPI) hat sie schon 8,8 Prozent erreicht.

Sparer in Deutschland profitieren mittlerweile auch schon von der Zinswende: Auch wenn die Sparzinsen auf den meisten Konten nach wie vor mickrig ausfallen, sind zumindest die Negativzinsen aufs Ersparte bei vielen Instituten abgeschafft worden. Zu den Vorreitern bei diesem Schritt hatte die ING Deutschland gehört, aber auch beispielsweise die Deutsche Bank, die ihre Negativzinsen ursprünglich erste im Oktober auslaufen lassen wollte, hat das jetzt im August gemacht.

Die EZB hatte auf ihrer Juni-Sitzung eigentlich in Aussicht gestellt, dass sie im Juli die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben wollte und dass im September ein „größerer„ Zinsschritt folgen sollte, was damals als Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte gedeutet worden war. Dann war die Inflation aber immer stärker gestiegen und die Notenbanker entschieden sich im Juli entgegen ihren eigenen Ankündigungen für einen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte. Danach hieß es, man wolle jetzt von Sitzung zu Sitzung datenabhängig entscheiden. Das galt als neuer Ansatz.

Noch bis vor Kurzem hatten die Finanzmärkte eine Anhebung der Zinsen um 0,5 Prozentpunkte im September für das wahrscheinlichste Szenario gehalten. Immerhin stand die Sorge im Raum, die EZB könnte die Zinsen „in die Rezession hinein“ anheben, wie es ING-Ökonom Carsten Breszki formulierte - und damit etwas unglücklich aussehen.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte sich mit Äußerungen zur weiteren Zinsentwicklung zuletzt stark zurückgehalten. Dafür sind aber andere Währungshüter vorgeprescht. Eine Gruppe von „Falken“, also Befürworter einer strafferen Geldpolitik im EZB-Rat, hatte geraunt, es dürfe keine „Denkverbote“ geben und 0,75 Prozentpunkte ins Spiel gebracht.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel jedenfalls forderte nach Bekanntwerden der neuen Inflationszahlen für den Euroraum einen kräftigen Zinsschritt. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel argumentierte beim Notenbankertreffen im amerikanischen Jackson Hole in einer viel beachteten Rede, die EZB müsse „energisch handeln“, um „die Inflation schnell wieder auf das Zielniveau zu bringen". EZB-Chefvolkswirt Philip Lane warnte allerdings vor zu großen Schritten und sprach sich für ein gleichförmiges Tempo aus, das weder zu langsam noch zu schnell sein sollte.

Die meisten Beobachter rechnen nun nicht damit, dass dies die letzte EZB-Zinserhöhung war. Laut Deutsche Bank Research erwarten die Finanzmärkte bis zum Jahresende zwei weitere Erhöhungen um jeweils 0,5 Prozentpunkte im Oktober und Dezember. Ende des Jahres läge der eigentliche Leitzins dann bei 2,25 Prozent. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, hatte sogar die Einschätzung vertreten, zur Bekämpfung der hohen Inflation wäre eigentlich ein Leitzins von 4 Prozent angemessen.