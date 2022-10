EU-Geldpolitik in Krisenzeiten : Die EZB steht vor dem nächsten großen Zinsschritt

Das Zentrum europäischer Geldpolitik: Die EZB-Zentrale in Frankfurt am Main. Bild: dpa

Zumindest noch einmal scheint es einen breiten Konsens im EZB-Rat zu geben, die Zinsen an diesem Donnerstag deutlich anzuheben. Beim nächsten Mal könnte das alles dann deutlich umstrittener sein. „Knapp die Hälfte der EZB-Ratsmitglieder haben sich schon entweder direkt für eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte ausgesprochen, oder sie haben zumindest Sympathie dafür erkennen lassen“, sagt Michael Schubert, EZB-Fachmann der Commerzbank. Aus der Notenbank drang sogar schon nach außen, es werde EZB-Chefvolkswirt Philip Lane sein, der dem Gremium am Donnerstag eine entsprechende Zinserhöhung vorschlage. „Insofern würde ich eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte als recht wahrscheinlich bezeichnen“, sagt Schubert. Andere Ökonomen und Analysten sehen das offenbar ähnlich: In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg prognostizieren 41 von 43 Teilnehmern eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte.

Die Bauzinsen reagierten schon im Vorfeld. „Mittlerweile sind sie mehr als viermal so hoch wie Anfang des Jahres“, sagte Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender des Kreditvermittlers Dr. Klein. Die Verbraucherplattform Biallo kommt in ihrem Index für Baudarlehen mit zehn Jahren Laufzeit mittlerweile auf 4,015 Prozent. Bei den Ratenkrediten hat es nach Zahlen der Internetplattform Smava bereits bis August einen Anstieg bis auf 6,33 Prozent gegeben, mit den Leitzinserhöhungen rechnet das Portal auf einen weiteren Anstieg bis auf 7 Prozent im Bundesdurchschnitt in den nächsten Monaten. Die Sparzinsen sind noch nicht in diese Höhen gelangt. Immerhin aber berichten die Zinsplattformen Weltsparen und Zinspilot davon, zum ersten Mal seit Langem biete eine Bank wieder für Tagesgeld deutlich mehr als 1 Prozent: Die französische My Money Bank sei bei 1,25 Prozent angelangt, für Festgeld auf zwei Jahre werbe die italienische Cherry Bank jetzt mit 3 Prozent je Jahr.

„Es wird schwieriger werden, große Zinsschritte umzusetzen“

Nach der EZB-Oktobersitzung jetzt am Donnerstag ist die nächste reguläre Zinssitzung des EZB-Rates am 15. Dezember. Unter Ökonomen ist umstritten, ob die EZB dann noch mal einen großen Zinsschritt wagen wird oder ob sie der Mut wieder verlässt. „Es wird schwieriger werden, große Zinsschritte umzusetzen, wenn es nicht mehr eindeutig ist, dass das Zinsniveau im expansiven Bereich ist, und die Wirtschaft sich in einer Rezession befindet“, sagt Karsten Junius, Ökonom der Bank J. Safra Sarasin: „Daher gehe ich aktuell für den Dezember nur von einer Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte aus.“ Auch die Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Zinsprognose jetzt entsprechend herabgesetzt.

Die Inflation im Euroraum ist zuletzt weiter gestiegen, auf einen Rekordwert von 9,9 Prozent – während sie in den Vereinigten Staaten schon drei Monate hintereinander wieder leicht zurückgegangen ist, auf 8,2 Prozent im September. Für die unterschiedliche Entwicklung diesseits und jenseits des Atlantiks gibt es offenbar mehrere Gründe: So sind die Wurzeln der Inflation unterschiedlich: In Amerika spielt die Nachfrage für die Inflation eine stärkere Rolle, hierzulande treiben in höherem Maße die Angebotsengpässe die Teuerung. Außerdem ist die Betroffenheit vom Ukrainekrieg in der Energieversorgung unterschiedlich, die Vereinigten Staaten können stärker auf eigene Quellen für Öl und Gas zurückgreifen. Der Frankfurter Wirtschaftsprofessor Volker Wieland hält es aber immerhin für möglich, dass auch die schnellere Reaktion der amerikanischen Notenbank Fed im Vergleich zur EZB schon eine Rolle spielt: „Die Notenbank hat dort dezidierter reagiert, sodass man eine erste Reaktion der Inflationserwartungen wohl sehen kann.“