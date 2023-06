In ruhigen Zeiten sind Prognosen zumindest auf kurze Frist häufig recht gut, aber nur von eingeschränktem Nutzen. In turbulenten Zeiten bleiben Prognosen höchst unzuverlässig. Können Big Data und Künstliche Intelligenz daran etwas ändern?

Die wirtschaftlichen Turbulenzen der jüngeren Vergangenheit haben die Zweifel an der Güte von Wirtschaftsprognosen verstärkt. Die Kritik an Fehlprognosen übersieht freilich oft eine simple Tatsache: Die Zukunft ist und bleibt unsicher und damit nicht genau prognostizierbar. Zwar stehen heute viel mehr Daten als früher zur Verfügung sowie moderne Verfahren zu ihrer Verarbeitung unter anderem mit Künstlicher Intelligenz.

Viele Ökonomen nutzen diese Möglichkeiten, aber an der grundsätzlichen Unvorhersehbarkeit der Zukunft können auch sie nichts ändern. „Mit zunehmender zeitlicher Dauer nimmt die Präzision von Prognosen ab“, bestätigte Alfred Kammer vom Internationalen Währungsfonds auf dem EZB-Forum im portugiesischen Sintra. „Über eine Distanz von einem Jahr sind unsere Prognosen häufig recht präzise, aber darüber hinausgehende Prognosen besitzen eine zunehmende Irrtumswahrscheinlichkeit.“

Kammer bezog seine Äußerung auf normale Zeiten, in denen sich die Rahmenbedingungen nicht drastisch und unvorhersehbar ändern. In Zeiten weitreichender Umwälzungen wie beispielsweise einer Pandemie oder eines politisch bedingten kräftigen Anstiegs der Energiepreise werden aber auch kurzfristige Prognosen wenig treffsicher. So hatte auch der Internationale Währungsfonds das Ausmaß der Geldentwertung im Jahre 2022 nicht vorhergesehen. Auf einen interessanten Prognoseirrtum verwies der Chefökonom der Bank of England, Huw Pill. Die Bank of England hatte im Frühjahr 2021 für den Fall eines Konsumbooms nach dem Ende der Pandemie eine deutliche Zunahme der Inflationsrate in Aussicht gestellt. Tatsächlich stieg die Inflationsrate weitaus stärker als erwartet, aber auf den Konsumboom warten die britische Wirtschaft bis heute. Getrieben wurde die Inflation stattdessen von einem Schock der Energiepreise.

In den Jahren 2020 bis 2022 seien ehedem zuverlässige gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zusammengebrochen, erläuterte Kammer. Er nannte als Beispiel die enge Beziehung zwischen Arbeitslosigkeit und der Produktion in einer Volkswirtschaft („Okuns Gesetz“) sowie die lange Zeit zuverlässige Parallelität der Preisentwicklung von Öl und Gas. Nicht vorhersehbar sei zudem die Resilienz vieler Privathaushalte in Zeiten stark steigender Energiepreise sowie die expansive Finanzpolitik des Jahres 2022 in vielen Ländern gewesen, sagte die Chefökonomin der OECD, Clare Lombardelli.

Manches kann man verbessern, anderes nicht. Energiepreise lassen sich in Prognosen durch eine Kombination von Öl und Gas abbilden, aber zuverlässigere Einschätzung der künftigen Preisentwicklung als die schon bisher verwendeten, aber nicht zuverlässigen Preise von den Terminmärkten für Rohstoffe sind nicht verfügbar.

Big Data und Künstliche Intelligenz sind Modeworte auch in der Sprache der Prognostiker und gelten als hilfreich für nicht wenige Anwendungen. Aber die Qualität von Wirtschaftsprognosen verbessert sich nicht automatisch mit der Menge der verwendeten Daten. Zahlreiche Datenreihen sind gekennzeichnet durch ein Rauschen („Noise“), das Zusammenhänge vorspiegelt, wo es sich tatsächlich aber nur um Zufall handelt.

„In der Geldpolitik geht es um die mittelfristige Prognose gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen“, erinnerte Pill. „Man muss darauf achten, dass man sich nicht von Big Data fehlleiten lässt.“ Statt dessen könne es hilfreich sein, sich an „ewige“ Wahrheiten zu erinnern wie an den Zusammenhang zwischen der Geldmenge und der nominalen Wirtschaftsleistung. Dies allerdings sei im aktuellen Umfeld nicht sehr populär, gestand Pill. Ergänzen ließe sich, dass auf der Geldmenge beruhende Prognosen in der Vergangenheit ebenfalls alles andere als zuverlässig waren. Die Zukunft ist und bleibt unsicher. „Wir müssen ausgewogen, flink und bescheiden sein“, sagte Kammer.