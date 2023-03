Aktualisiert am

Pandemie, Ukrainekrieg, Energieschock – das alles trug zur Inflation bei. Aber spielen auch höhere Margen von Unternehmen eine Rolle? Die EZB wagt sich an das Thema.

Großstreik für höhere Löhne: Am Montag war auch auf den Gleisen vor Frankfurts Bankentürmen wenig los. Bild: dpa

Über die Deutung der jüngsten Inflationsplage wird noch ge­rungen. Nichts zeigt das mehr als die Debatte über eine mögliche Profit-Preis-Spirale. So abgehakt die alte Erklärung der Monetaristen erscheint, dass Inflation immer ein monetäres Phänomen sei und nur durch das Drucken von Geld verursacht werde, so sehr wird noch über die genaue Konsistenz der bemerkenswerten Preisniveausteigerungen der jüngsten Zeit nachgedacht.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Lieferengpässe aus der Pandemiezeit und der Nachholkonsum aus der Phase danach sind dabei ebenso unstrittig wie der Ukrainekrieg und die globale Energiekrise. Neuerdings könnten extreme Lohnerhöhungen, die aus scharf geführten Tarifverhandlungen in Zeiten knapper Arbeitskräfte als Antwort auf die Steigerung der Lebenshaltungskosten hervorgehen, zu einem verstetigenden Element werden, so heißt es allenthalben.

Umstritten unter Ökonomen

Der Streiktag am Montag mit leeren Bahnhöfen und ruhenden Flughäfen erinnerte daran: So sehr die Ge­werkschafter die Inflation zur Begründung hoher Forderungen heranziehen, so klar ist auch, dass höhere Löhne ihrerseits die Inflation nach oben treiben können.

Eine spannende Frage aber, die nicht nur Gewerkschaftsvertreter, sondern jetzt auch die Europäische Zentralbank (EZB) beschäftigt, ist: Inwieweit sind es nicht nur die Löhne, von denen eine treibende Kraft auf die Inflation ausgehen kann, sondern auch die Gewinne der Unternehmen?

Die Frage ist auch deshalb mit Vorsicht zu verfolgen, weil es von beiden Seiten, den Arbeitgebern wie Arbeitnehmern, womöglich ein erkenntnisleitendes Interesse geben mag, so oder so zu ar­gumentieren. Aber auch unter Ökonomen ist die Sache umstritten.

EZB erwähnt Gewinnmargen zum ersten Mal

Auf Anhieb sind viele etwas skeptisch. Unter anderem, weil Löhne für Unternehmen Kosten darstellen, die dann wieder in Preise einfließen können – Gewinne aber nicht, wie Karsten Junius sagt, Ökonom der Bank J. Safra Sarasin. Die Wirtschaftsprofessorin Isabella Weber von der University of Massachusetts Amherst legte gleichwohl Untersuchungen für Amerika vor, die Zusammenhänge nahelegen. Und Marcel Fratzscher, Chef des Forschungsinstituts DIW, schreibt: „Die In­flation wird nicht von überzogenen Lohnerhöhungen getrieben, sondern von extremen Gewinnen großer Firmen.“

Dagegen vermutet der Wirtschafts­professor Volker Wieland, hinter der ganzen Debatte stecke unter anderem die Ab­sicht, „diese Gewinne gezielt und schnellstmöglich wegzubesteuern“.

Die EZB hat das Thema jetzt zum ersten Mal offiziell in ihrer „geldpolitischen Erklärung“ angesprochen – und zwar nach der jüngsten Zinserhöhung. Neben anderen Inflationsursachen heißt es da: „Darüber hinaus konnten viele Unternehmen ihre Gewinnspannen in Sektoren erhöhen, in denen das Angebot be­grenzt ist und die Nachfrage wieder an­zieht.“

Was ein bisschen beiläufig klingt, nannte EZB-Präsidentin Christine La­garde in der anschließenden Pressekon­ferenz die Antwort auf die Frage, ob die Notenbank zu sehr auf die Lohn-Preis-Spirale blicke – und zu wenig auf die ge­stiegenen Margen: „Zum ersten Mal ha­ben wir die Gewinnmargen der Unternehmen mit ins geldpolitische Statement aufgenommen“, sagte sie. „Wir erwähnen sie ganz konkret.“

Ringen um die Lastenverteilung

Der EZB-Rat habe sich eigens auf einer Klausurtagung mit diesem Thema be­fasst, sagte die EZB-Präsidentin. Man ha­be sich damit auseinandergesetzt, was die Treiber seien für die hohe Kernin­flation; das ist die Teuerung ohne stark schwankende Energie- und Lebensmittelpreise. Während die Inflationsrate im Euroraum insgesamt zuletzt etwas ge­sunken ist, hat die Kerninflation sogar zugelegt auf ein Rekordniveau.