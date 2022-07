Geldpolitik : Der Mario-Draghi-Moment

Sage noch einer, Geschichte habe keinen Sinn für Ironie: Am vergangenen Donnerstag hielt Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), in Frankfurt eine historische Pressekonferenz ab. Erstmals seit elf Jahren hob die EZB ihre Leitzinsen wieder an – und zwar überraschend deutlich um 0,5 Prozentpunkte. Die Zeit der Negativzinsen im Euroraum ist damit fürs Erste vorbei, was angesichts einer Inflationsrate von zuletzt 8,6 Prozent viele als bitter nötig erachteten.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Gut 1200 Kilometer südlich von Frankfurt, in der italienischen Hauptstadt Rom, war am Morgen des gleichen Tages ein Mann ans Rednerpult getreten, der die Geschicke der EZB geprägt hat wie niemand zuvor: Mario Draghi, EZB-Präsident von 2011 bis 2019, gab in der Abgeordnetenkammer mit nur wenigen Worten seinen Rückzug vom Amt des italienischen Ministerpräsidenten bekannt, das er zuvor fast anderthalb Jahre lang innegehabt hatte. Die „Koalition der nationalen Einheit“, die ihn sich als Regierungschef ausgewählt hatte, war zerbrochen.