Trotz 7,5 Prozent Inflation : Die EZB lässt den Leitzins unverändert

Zinsentscheid: Anders als Amerikas Notenbank rührt die Europäische Zentralbank die Leitzinsen noch nicht an. Sie macht aber einige Andeutungen, wie es jetzt weitergehen könnte – in Zeiten einer hohen Inflation und eines schrecklichen Krieges.

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt den Leitzins unverändert. Während sie den Kauf neuer Anleihen aus dem Krisenprogramm PEPP jetzt eingestellt hat, sollen aus dem älteren Anleihekaufprogramm APP, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, noch bis zum Sommer neue Anleihen gekauft werden.

„Einige Zeit“ nach dem Ende der Anleihekäufe sollen dann aber die Zinsen angehoben werden. Das hat der EZB-Rat am Donnerstag nach seiner April-Sitzung mitgeteilt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde will auf einer Pressekonferenz die Details erläutern.

In der Mitteilung heißt es: „Auf der heutigen Sitzung vertrat der EZB-Rat die Auffassung, dass die seit seiner letzten Sitzung eingegangenen Daten seine Erwartung bestärken, dass die Nettokäufe von Vermögenswerten im Rahmen seines Programms zum Ankauf von Vermögenswerten im dritten Quartal abgeschlossen werden sollten.“ Mit Blick auf die Zukunft werde die Geldpolitik der EZB von den eingehenden Daten und der sich entwickelnden Einschätzung der Aussichten durch den EZB-Rat abhängen: „Unter den gegenwärtigen Bedingungen hoher Unsicherheit wird der EZB-Rat bei der Durchführung der Geldpolitik an der Optionalität, dem Gradualismus und der Flexibilität festhalten. Der EZB-Rat wird alle Maßnahmen ergreifen, die zur Erfüllung des Auftrags der EZB, für Preisstabilität zu sorgen und zur Sicherung der Finanzstabilität beizutragen, erforderlich sind.“

Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, kommentierte: „Leider hat die EZB heute trotz einer Inflationsrate von 7,5 Prozent nicht beschlossen, ihre Nettoanleihekäufe und Minus-Zinsen früher zu beenden.“ Dieses Abwarten sei riskant: „Je länger die EZB an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhält, desto mehr steigen die Inflationserwartungen der Menschen und setzt sich die sehr hohe Inflation dauerhaft fest.“

Der öffentliche Druck auf die EZB ist groß

Anders als Amerikas Notenbank Federal Reserve (Fed), die ihre Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben hat, belässt die EZB damit trotz allen Drucks aus Politik, Bankenbranche und Öffentlichkeit ihren Hauptrefinanzierungssatz zunächst bei 0 Prozent und behält auch die Negativzinsen für Banken bei. Allerdings stellt sie eine Änderung und eine Normalisierung der Geldpolitik in Aussicht.

Der Wirtschaftsprofessor Lars Feld hatte vorgeschlagen, die Notenbank könnte jetzt schon ein Ende der Negativzinsen für September ankündigen. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hatte gesagt, er rechne mit einem Zinsschritt „im dritten, spätestens im vierten Quartal“.

Rekordinflation und gleichzeitig viel Unsicherheit

Die Inflation im Euroraum ist auf außergewöhnlich hohe Werte geklettert – und hat sich als nicht so vorübergehend erwiesen, wie die Fachleute der Notenbank zunächst prognostiziert hatten. „Die Inflationsraten sind in der Tat höher als erwartet, und diese werden auch länger anhalten als ursprünglich gedacht“, sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane der F.A.Z. 7,5 Prozent betrug die Inflationsrate im Euroraum im März, das war der höchste Wert seit Bestehen der Währungsunion. Nicht nur Heizöl und Benzin sind außergewöhnlich teuer geworden, auch Nahrungsmittel sind stark im Preis gestiegen. Butter verteuerte sich zum Beispiel in Deutschland zuletzt um 17,6 Prozent, Brot um 7,1 Prozent und Pflanzenöl um 30 Prozent. Auch die sogenannte Kernrate der Inflation, das ist die Teuerung ohne stark schwankende Preise wie die für Energie und Lebensmittel, auf die die Geldpolitik stärker achtet, hat im Euroraum immerhin 3 Prozent erreicht. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von 2 Prozent an.