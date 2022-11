Geldpolitik : Lagarde: EZB-Höchstzins muss Inflation auf 2 Prozent drücken

Das Maximalniveau, das die Leitzinsen im Euroraum im derzeitigen Erhöhungszyklus erreichen, muss laut Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), sicherstellen, dass die Inflation mittelfristig wieder zum Zielwert von 2 Prozent zurückkehrt. Die Zinsen hätten weiteren Raum zu steigen, sagte Lagarde in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der lettischen Webseite Delfi Bizness. „Das Ziel ist klar, und wir haben es noch nicht erreicht.“ Eine Zahl zum Maximalniveau, das die Zinsen letztlich erreichen werden, nannte sie nicht. Vergangene Woche hatte die EZB die Zinsen um weitere 75 Basispunkte angehoben. Der Hauptrefinanzierungssatz liegt nun bei 2 Prozent und der Einlagensatz bei 1,5 Prozent.

Die Inflation in der Eurozone hat im Oktober mit 10,7 Prozent einen neuen Rekordwert erreicht und übertraf damit die Schätzungen der Volkswirte, obwohl sich das Wirtschaftswachstum abschwächte. Für den Winter erwarten viele Ökonomen angesichts der gedrosselten russischen Energielieferungen eine Konjunkturdelle. Lagarde räumte ein, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession zugenommen hat. Sie warnte aber vor den Gefahren, die entstehen, wenn man nicht eingreift, um die Inflation einzudämmen.

US-Notenbank berät über Zinserhöhungen

„Die Inflation ist in der Eurozone immer noch durchweg zu hoch“, sagte sie. „Je länger die Inflation auf diesem hohen Niveau bleibt, desto größer ist die Gefahr, dass sie sich in der gesamten Wirtschaft ausbreitet. Dann werden auch die Verbraucher und die Unternehmen anfangen, in Zukunft eine höhere Inflation zu erwarten, und das ist gefährlich.”

An diesem Dienstag beginnt die zweitägige Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve. Am Mittwochabend steht die Zinsentscheidung an. Eine vierte Erhöhung der US-Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte gilt unter Börsianern bereits als ausgemacht. Daher stehen vor allem Hinweise von Fed-Chef Jerome Powell zum Zinsausblick im Fokus. Derzeit liegt der US-Leitzins (Fed Funds Rate) in der Spanne von 3,00 und 3,25 Prozent.