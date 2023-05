Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt die Leitzinsen weiter an. Sie sollen um 0,25 Prozentpunkte steigen, wie die Notenbank am Donnerstag nach der Mai-Zinssitzung des EZB-Rates mitteilte.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das ist die siebte Zinserhöhung in Folge. Damit schwenkt die Notenbank auf einen etwas niedrigeren Pfad der Zinserhöhungen ein. Sie folgt damit der amerikanischen Notenbank Fed, die am Mittwoch gleichfalls eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte verkündet hatte. Damit steigt der EZB-Einlagensatz, der auch für die Sparzinsen eine gewisse Rolle spielt, auf 3,25 Prozent. Die EZB will zudem ihre Anleihebestände schneller abbauen als bislang geplant – von Juli an sollen fällig werdende Anleihen aus dem Programm APP nicht mehr durch neue ersetzt werden.

Die Notenbank will damit die Inflation weiter bekämpfen, die immer noch weit von ihrem Ziel von 2 Prozent entfernt ist. Getreu dem Motto, das Bundesbankpräsident Joachim Nagel ausgegeben hat: Wenn die Inflation so hartnäckig ist – dann muss die Geldpolitik noch hartnäckiger sein.

Inflation war auf 7 Prozent gestiegen

Bis zum Schluss war an den Finanzmärkten diskutiert worden, ob die Zinsen jetzt wohl abermals um 0,5 oder nur noch um 0,25 Prozentpunkte steigen würden. Einerseits war argumentiert worden, dass die EZB aus Rücksicht auf die jüngsten Bankturbulenzen etwas vorsichtiger vorgehen könnte – andererseits hatte gerade erst am Dienstag das europäische Statistikamt Eurostat mitgeteilt, dass die Inflation im April wieder etwas gestiegen ist. Und zwar auf satte 7 Prozent.

Im Gegenzug ist allerdings die Kerninflation im Euroraum, das ist die Teuerung ohne stark schwankende Preise wie die für Energie und Lebensmittel, die aktuell von der Geldpolitik besonders aufmerksam verfolgt wird, weil sie mehr über die längerfristigen Tendenzen aussagt, erstmals seit Längerem etwas gesunken, von 5,7 auf 5,6 Prozent. Es gab also sowohl positive als auch negative Signale für die Währungshüter.

Während die Folgen der Energiekrise aus dem vorigen Jahr so langsam aus den Teuerungsraten herauswandern, gibt es noch viele Produkte im Supermarkt, deren Preise weitersteigen. Während beispielsweise Obst und Gemüse gegenüber März billiger wurden, stiegen die Preise für Brot und andere Getreideerzeugnisse weiter an. Die Menschen haben jedenfalls nicht den Eindruck, dass es vorbei sei mit der Inflation.

Jari Stehn, der Europa-Chefvolkswirt der Investmentbank Goldman Sachs, hatte vor der Entscheidung gemeint, es könnte durchaus „knapp“ werden, ob die Notenbank die Zinsen um 0,25 oder 0,5 Prozentpunkte anhebt. Während zwischenzeitlich viele meinten, die EZB-Ratsmitglieder hätten sich schon innerlich auf einen kleinen Zinsschritt eingestellt, kamen daran noch mal Zweifel auf, als die Zahlen über die gestiegene Inflation veröffentlicht wurden.

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte kürzlich in einem Interview die Einschätzung geäußert, dass weitere Zinserhöhungen notwendig seien, um die Inflation mittelfristig wieder in die Nähe des EZB-Ziels von 2 Prozent zu bringen. Aber hinsichtlich des Ausmaßes der Zinserhöhungen hatte er sich nicht geäußert. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hatte in einem Interview gesagt, auch eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte sei noch nicht vom Tisch.

Was heißt das für Sparer?

Mit dem Einlagensatz der EZB steigen tendenziell auch die kurzfristigen Sparzinsen, allerdings hängt das auch vom Wettbewerb der Banken untereinander ab. Vor allem einzelne Banken, die sich besonders um neue Kunden bemühen, sind nach den Zinserhöhungen der Notenbank meistens mit Angebotszinsen für Tagesgeld vorgeprescht. Das dürfte auch jetzt wieder so sein. Die besten Sätze liegen aktuell leicht über 3 Prozent, allerdings ist ihre Zahlung meistens auf wenige Monate beschränkt. Die Inflation frisst noch immer auf, was die Sparer von den Banken bekommen.

Das Internetportal Verivox hat die Verbraucherzinsen verglichen und kommt zu einem ernüchternden Befund. Während die Anbieter an der Marktspitze durchaus mit immer höheren Zinsen um Spargelder konkurrierten, zahlten mindestens 222 Banken und Sparkassen in Deutschland nach wie vor gar keine Tagesgeldzinsen. So langsam müsste da mal Bewegung in den Markt kommen.

Die Bauzinsen dagegen orientieren sich tendenziell an der Rendite der Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit, die aktuell etwas über 2,2 Prozent liegt. Im Schnitt zahlen Darlehensnehmer nach Erhebungen der Verbraucherplattform Biallo für Baugeld derzeit 3,8 Prozent Zinsen. Viel weniger dürfte das jedenfalls so schnell nicht wieder werden: Der Kreditvermittler Interhyp rechnet für das laufende Jahr mit Zinssätzen beim Baugeld zwischen 3 und 4 Prozent.

Stark gestiegen sind zuletzt auch die Zinsen für Ratenkredite. Wer einen Ratenkredit aufnehme, müsse heute mehr als doppelt so hohe Zinsen zahlen wie noch vor einem Jahr, berichtet Verivox. Vor einem Jahr erhielten Verbraucher, die über die Plattform einen Ratenkredit abgeschlossen haben, ihr Darlehen im Schnitt noch zu einem Zinssatz von 3,15 Prozent. Heute müsse ein durchschnittlicher Kreditnehmer 6,49 Prozent Zinsen zahlen.