Geldpolitik : EZB hadert mit Inflationsziel

Die Geldmenge in der Eurozone wächst im August nicht mehr ganz so stark. Unterdessen diskutieren Mitglieder des EZB-Rats über das künftige Inflationsziel - und den digitalen Euro

Die Geldmenge in der Eurozone ist im August weiter kräftig gewachsen, aber nicht mehr ganz so stark wie im Juli. Das hat die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag mitgeteilt. Die breiter gefasste Geldmenge M3, dazu gehören neben Bargeld und Sichteinlagen auch diverse geldähnliche Wertpapiere und Anlagen, stieg im August um 9,5 Prozent, nach 10,1 Prozent im Juli. Die enger gefasste Geldmenge M1 dagegen, das ist vor allem Bargeld und Sichteinlagen von Nichtbanken, stieg um 13,2 Prozent, nach 13,5 Prozent im Juli.

Kreditvergabe steigt weiter kräftig

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die Kreditvergabe an Unternehmen wuchs um 7,1 Prozent. Damit fällt der Anstieg schon den dritten Monat in Folge so stark aus wie seit elf Jahren nicht mehr. An die Haushalte vergaben die Banken im August 3 Prozent mehr Kredite als ein Jahr zuvor. Auch in den beiden Monaten zuvor lag der Zuwachs in dieser Höhe.

Mitglieder des EZB-Rats äußerten sich am Freitag unterdessen auch zum künftigen Inflationsziel der Notenbank und zum digitalen Euro. Der Präsident der französischen Notenbank, François Villeroy de Galhau, sagte bei einer Online-Konferenz, das Inflationsziel von „unter, aber nahe 2 Prozent“ werde häufig als eine Art Obergrenze verstanden. Er sprach sich dafür aus, es in einem symmetrischen Sinn zu interpretieren: Nach dem Unterschreiten könnte die EZB übergangsweise auch Inflationsraten von mehr als 2 Prozent tolerieren. „Wir sollten überprüfen, ob die aktuelle Formulierung das in Frage stellt“, sagte Villeroy de Galhau. Eine solche Umstellung müsse aber kein durchschnittliches Inflationsziel („Average Inflation targeting“) wie bei der amerikanischen Notenbank Fed zur Folge haben.

Noch langer Weg zu digitalen Euro

Der spanische Notenbankchef Pablo Hernández de Cos vertrat unterdessen die Auffassung, der Weg zum digitalen Euro in Europa sei noch lang: Die EZB brauche vor einer Entscheidung erstmal „umfassende Beratungen und Vorprüfungen“. „Ich denke, wir sollten den gegenwärtigen Stand unserer Arbeit vertiefen“, fügte de Cos hinzu. Es müsse ein starkes Gewicht auf die Entwicklung einer Testagenda für ein solches Projekt gelegt werden. Dies werde der Notenbank dabei helfen, eine sachkundige Entscheidung über die Ausgestaltungsmöglichkeiten zu fällen.