Zentralbank in Coronakrise : „Wir könnten noch viel mehr tun“

Frau Schnabel, noch nie hat die EZB in so kurzer Zeit so viel Geld für Anleihekäufe zur Verfügung gestellt wie jetzt. Ist diese Krise so schlimm wie keine andere?

Es ist eine ganz außergewöhnliche Krise. Nicht nur Europa ist betroffen, sondern die ganze Welt. Und wir haben nicht nur das Gesundheitsproblem und das menschliche Leid, sondern einen schweren wirtschaftlichen Schock, der durch die Schutzmaßnahmen noch verstärkt wird. Unser neues Anleihekaufprogramm, das speziell für den Notfall dieser Pandemie aufgelegt wurde, soll der Besonderheit dieser Situation Rechnung tragen.