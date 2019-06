EZB-Chef Draghi : Das Ende von „Super Mario“

Am vergangenen Dienstag demonstrierte Mario Draghi noch einmal, und vielleicht zum letzten Mal, sein Verständnis von der Macht des Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Der Ort war ein ehemaliges Kloster im portugiesischen Sintra, das heute einen Bestandteil einer großzügigen Hotelanlage bildet und der EZB als Ort einer jährlichen Konferenz dient, die Geldpolitiker, Ökonomen und Journalisten aus aller Welt zu einer dreitägigen Veranstaltung versammelt.

An jenem Dienstag hielt Draghi wie üblich den Eröffnungsvortrag, der sich in diesem Jahr mit den ersten zwanzig Jahren der Europäischen Währungsunion befasste und besonders mit den geldpolitischen Ereignissen der vergangenen knapp acht Jahre, in denen er die EZB geleitet hat. Gegen Ende seines Vortrag wandte sich Draghi plötzlich der Gegenwart und der nahen Zukunft zu. Sollte sich die wirtschaftliche Lage nicht verbessern und Anzeichen für einen Anstieg der Inflationsrate auf das EZB-Ziel von knapp 2 Prozent ausbleiben, werde die Europäische Zentralbank handeln, kündigte er an.

„Wir werden alle Flexibilität innerhalb unseres Mandats nutzen, um unseren Auftrag zu erfüllen“, sagte Draghi. Sowohl Senkungen des Leitzinses als auch eine Wiederaufnahme des Anleihekaufprogramms bezeichnete er als möglich. Die Reaktion der internationalen Finanzmärkte fiel heftig aus. Die Aktienkurse stiegen um rund 2 Prozent, die Anleihenrenditen fielen und am Devisenmarkt wertete der Euro ab. Bis nach Washington drang die Kunde von Draghis Rede, wo sie ungnädige Tweets des Mannes im Weißen Haus provozierte. Donald Trump warf Draghi vor, mit einer Abwertung des Euros gegenüber dem Dollar Handelspolitik zu Lasten der Vereinigten Staaten zu betreiben.

Düpiert von Draghi

Düpiert hatte Draghi mit seiner Ankündigung die anderen Mitglieder des Zentralbankrats, von denen sich nicht wenige in Sintra aufhielten, wo sie der Rede ihres Vormannes mit ungläubigem Staunen gelauscht hatten. Denn auf der jüngsten Sitzung des Zentralbankrats im litauischen Vilnius hatte die Runde die Lage noch nicht für so schwierig gehalten und eine baldige Lockerung der Geldpolitik nicht für notwendig eingeschätzt. Nun war Draghi in Sintra vorgeprescht und alleine die Furcht, die von einer raschen Zinssenkung überzeugten Teilnehmer an den Finanzmärkten zu enttäuschen, dürfte den Zentralbankrat auf einer seiner nächsten Sitzung dazu bewegen, Draghis Vorgabe mit großer Mehrheit zu folgen – wenn auch in nicht wenigen Fällen mit zusammengebissenen Zähnen.

Die Entschlossenheit, mit der Draghi, den selbst Nahestehende nicht als Teamplayer bezeichnen würden, den Zentralbankrat im Laufe der Jahre unter seine Kontrolle gebracht hat, wird von seinen Anhängern bewundert und von seinen Kritikern nicht bestritten. Denn auf dem Papier ist der Präsident der EZB nicht allmächtig, da er im zählenden Zentralbankrat nur eine Stimme hat und er seine Mitstreiter weder berufen noch entlassen kann.