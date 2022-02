Hinweis auf Immobilienpreise : EZB bereitet geldpolitische Wende für ihre März-Sitzung vor

Am 10. März steht bei der Europäischen Zentralbank (EZB) eine spannende Sitzung an. Die Notenbank will dann, so wird jetzt zumindest erwartet, erste Schritte zu einer Straffung der Geldpolitik ankündigen. Oder zu einer „Normalisierung“, wie man es in der EZB lieber ausdrückt. Zu dieser Sitzung soll es neue Inflationsprognosen aus dem Stab der Notenbank geben. Diese werden höher ausfallen als die alten, daran kann es eigentlich keinen Zweifel geben. Die EZB wird dann zwar nicht erwarten, dass die Inflationsraten im Jahresverlauf drastische Höhen erreichen. Aber eine Position, dass die Inflation mittelfristig deutlich unter dem Ziel von 2 Prozent liegt und deshalb unkonventionelle Maßnahmen der Geldpolitik weiterhin notwendig macht, wäre damit vermutlich schwer zu halten.

Nun bereiten die EZB-Spitzen die Sitzung offenbar mit vorsichtigen Äußerungen in der Öffentlichkeit vor. Und zwar in einem Prozess, in dem man sich immer mal wieder vorwagt, und dann bei zu starken Reaktionen der Finanzmärkte die Äußerungen in der nächsten Rede wieder ein bisschen relativiert. Aufhorchen lässt, dass auch Vertreter aus dem EZB-Rat, die nicht unbedingt zu den „Falken“ gehören, die immer schon eine Straffung der Geldpolitik forderten, sich mittlerweile in Richtung einer Normalisierung zu Wort melden - wenn sie auch vor Übereilung warnen.

Immobilienpreise sind besonders stark gestiegen

Zuletzt äußerte sich EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. In einem Interview sagte sie, es gelte bei der Bewertung der Inflation auch den Anstieg der Preise für Wohneigentum in den Blick zu nehmen. Der Immobilienboom erhöhe das Risiko, dass die Währungshüter zu spät bei der Änderung der Geldpolitik agierten, warnte die Ökonomin im Gespräch mit der Zeitung „Financial Times“. Mit Blick auf die weitere geldpolitische Kursbestimmung sagt sie: „Wir können das nicht ignorieren.“

Bemerkenswert sind auch Äußerungen des französischen Notenbankchefs Francois Villeroy de Galhau: Er brachte am Dienstag auf einer Veranstaltung der London School of Economics ein Ende der Anleihenkäufe im Rahmen des längerfristigen Anleihekaufprogramms APP („Asset Purchase Programme“) für das dritte Quartal ins Spiel. Ein Ende der Nettoanleihekäufe gilt als eine Voraussetzung für eine Zinserhöhung. Lediglich der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann hatte im Gespräch mit der F.A.Z. ins Spiel gebracht, die Zinsen womöglich schon vor dem Ende der Anleihekäufe zu erhöhen. Manche Ökonomen würden für den Fall allerdings Schwierigkeiten mit der sogenannten Zinsstrukturkurve befürchten, die das Verhältnis von langfristigen zu kurzfristigen Zinsen beschreibt. Die EZB versucht mit den Anleihekäufen, die langfristigen Zinsen zu beeinflussen, während die Leitzinsen eher auf die kurzfristigen Zinsen wirken.

Wie lange wartet man mit der Zinserhöhung?

Das Krisen-Anleihekaufprogramm PEPP („Pandemic Emergency Purchase Programme“) der EZB soll schon im März enden, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde zuletzt nochmal bekräftigt hat. Auf der Februar-Sitzung des EZB-Rates schloss sie nicht aus, dass in diesem Jahr die Zinsen anhoben werden. Das hatte für viel Aufsehen an den Finanzmärkten gesorgt. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer erwartet jetzt zwei Zinsschritte um jeweils 0,25 Prozentpunkte bis zum Jahresende. Damit wären die Negativzinsen abgeschafft. Andere Ökonomen erwarten, dass die EZB bei den Zinserhöhungen etwas langsamer vorgehen wird.

Der EZB-Rat geht in seiner Vorausschau, der sogenannten Forward Guidance, davon aus, dass die Nettoanleiheankäufe beendet werden, „kurz bevor“ er mit der Erhöhung der EZB-Leitzinsen beginnt. Villeroy brachte nun die Idee auf, das Wort „kurz“ zu streichen, um flexibler agieren zu können. Allerdings müsse man sich vor der Zinssitzung im Juni keinen Plan für Zinserhöhungen zurechtlegen: „In diesem Stadium ist jegliche Spekulation über diesen Fahrplan künftiger Erhöhungen verfrüht.“

Auch Schnabel sieht Argumente, die für ein Ende der Anleihenkäufe sprechen. Ihr Nutzen rechtfertige womöglich die zusätzlichen Kosten nicht, sagte sie. Schnabel ließ verstärkte Sorge über die Inflationsentwicklung durchblicken. Sollte der Anstieg der Immobilienpreise einberechnet werden, hätte dies deutliche Auswirkungen auf die gemessene Inflation, vor allem auf die Kerninflation, also die Rate ohne stark schwankende Preise für Energie- und Lebensmittel, warnte sie.

Es gehört bereits zur neuen Strategie der EZB, dass das selbst genutzte Wohneigentum wie in den Vereinigten Staaten für die Inflationsmessung berücksichtigt werden soll. Die Umstellung soll allerdings nach und nach erfolgen. Die EZB berechnet die Inflationsraten nicht selbst, sondern bekommt sie vom europäischen Statistikamt Eurostat zugeliefert. Dort sind zum Teil politische Beschlüsse notwendig, um die Erhebung der Statistik umzustellen. Bis dahin will die EZB sich mit Übergangslösungen behelfen.