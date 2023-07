Aktualisiert am

Charismatische Gründer, verschachtelte Firmen und der Fokus auf nur einen Schuldner: Die Sonderprüfung der Signa-Kredite durch die Bankenaufsicht der EZB erinnert an den Fall Kirch.

Alles schon mal da gewesen? Nicht ganz. Dass sich die Bankenaufsicht in ganz Europa in einer Sonderprüfung auf die Kredite eines einzigen Schuldners, auf die Signa -Gruppe und damit den Eigentümer der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, fokussiert, dürfte erstmalig der Fall sein. Denn die europäische Bankenaufsicht der EZB gibt es erst seit 2014. Alte Hasen erinnern sich aber daran, dass die nationalen deutschen Aufseher schon einmal im Jahr 2001/2002 bei acht Gläubigerbanken der im April 2002 dann insolvent gegangenen Kirch-Gruppe eine derartige, auf einen einzigen Kreditnehmer konzentrierte Sonderprüfung durchgeführt haben.

Damals hieß die deutsche Bankenaufsicht noch etwas hochtrabender Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen. Das BAKred, wie es unter Präsident Jochen Sanio genannt wurde, ging zum 1. Mai 2002 zusammen mit den Bundesaufsichtsämtern für den Wertpapierhandel und für das Versicherungswesen in der bis heute existierenden Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Allfinanzaufsicht auf.

Seit November 2014 allerdings ist die Europä­ische Zentralbank (EZB) im europaweit einheitlichen Aufsichtsmechanismus als Bankaufsichtsbehörde für alle Großbanken zuständig. Die EZB untersucht nun gerade bei allen europäischen Banken, die der Signa-Gruppe des österreichischen Immobilienunternehmers René Benko Kredit gegeben haben, die Vergabestandards, wie die F.A.Z. am Wochenende berichtet hat.

Die Prüfung der Kirch-Kredite

Wer sich die Medienberichte über die Sonderprüfungen der BAKred bei den Kirch-Gläubigerbanken anschaut, findet Ähnlichkeiten zur laufenden Prüfung der Signa-Kredite. Beide Unternehmen haben gemeinsam, dass sie von charismatischen Gründern verschachtelt aufgestellt wurden und für Außenstehende intransparent wirken. „Erstaunlich war damals, wie lange alle zugesehen hatten, denn dass Leo Kirch ein kaum zu überblickendes Reich mit diversen Strohmannfirmen hatte, war mindestens seit 1987 kein Geheimnis. Der Wert des sagenhaften Filmstocks mit Filmen aus den 1950/60ern war praktisch nicht zu testen und erst recht nicht in die Zukunft zu prognostizieren“, sagt ein Wirtschaftsprüfer, der damals die Kirch -Banken prüfte.

Damals ging es den nationalen deutschen Bankenaufsehern ab Oktober 2001 darum, herauszufinden, ob den Milliardenkrediten an die Kirch-Gruppe ausreichende Sicherheiten gegenüberstanden. Geprüft wurden damals die Bayerische Landesbank, die Hypo-Vereinsbank, die DZ Bank, die Commerzbank, die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und weniger bekannt die damalige Hamburger Landesbank sowie die deutsche Tochtergesellschaft von Lehman Brothers. Im Februar 2002 sagte dann Edgar Meister von der Bundesbank, die sich mit dem BAKred die Zuständigkeit in der Bankenaufsicht teilte: „Die exakte Bewertung der Sicherheiten ist ein Problem.“

Im selben Monat sagte Rolf E. Breuer, der Chef der Deutschen Bank, in einem Interview diesen legendären Satz über Kirch: „Was man alles darüber lesen und hören kann, ist ja, dass der Finanzsektor nicht bereit ist, auf unveränderter Basis noch weitere Fremd- oder gar Eigenmittel zur Verfügung zu stellen.“ Nach einem jahrelangen Prozess zahlte die Deutsche Bank dafür 928 Millionen Euro Schadenersatz an die Erben des im Juli 2011 verstorbenen Filmmoguls Kirch. Denn auch weil die Deutsche Bank offenkundig die Kreditwürdigkeit Kirchs mit den Worten Breuers in Zweifel zog, hatte Kirch Media wegen einer Überschuldung von 6,5 Milliarden Euro dann tatsächlich im April 2002 Insolvenz anmelden müssen. Die Deutsche Bank gilt zudem bis heute als die einzige Gläubigerbank, die über hinreichend hohe Sicherheiten von Kirch verfügte.

Die vier Hauptgläubigerbanken der Kirch-Gruppe – an der Spitze die Bayerische Landesbank mit 2 Milliarden Euro Kirch-Kreditvolumen – hatten dagegen schon vor der Insolvenz zu erkennen gegeben, dass sie die Hälfte ihres Einsatzes verloren gaben. Brisanter aber war: Ein Ergebnis der Sonderprüfung der Kirch-Kredite durch die Bankenaufsicht war eine Rüge an die Bayern LB. Sie habe Sicherheiten zu hoch bewertet, etwa die Filmlizenzen mit 400 Millionen Euro, obwohl diese nur gut 200 Millionen Euro wert seien. Für das Geschäftsjahr 2000 habe zudem kein Jahresabschluss vorgelegen – eigentlich ein Muss, um die Kreditwürdigkeit zu bewerten.

Postengeschacher, Bestechung und Schmiergeld

Bayern-LB-Chef Werner Schmidt und Kurt Faltlhauser (CSU), damals Bayerns Finanzminister und im Wechsel mit Sparkassenvertretern Verwaltungsratsvorsitzender der Landesbank, gerieten in die Kritik angesichts von Vorwürfen, die Kredite an den der Union nahestehenden Kirch seien aus politischen Gründen erfolgt. Später schlug dann noch die Bestechung des früheren Bayern-LB-Vorstandsmitglieds Gerhard Gribkowsky durch Formel-1-Chef Bernie Ecclestone Wellen.

Der Bayern LB war nach der Kirch-Pleite als Sicherheit eine Beteiligung an der Formel 1 zugefallen, die Gribkowsky 2006 an den Finanzinvestor CVC weiterverkaufte und dafür Schmiergelder von Ecclestone in Höhe von 44 Millionen Dollar erhielt, wie Gribkowsky im Juni 2012 nach damaligen Medienberichten vor Gericht gestand.

Folgen hatte die Kirch-Insolvenz auch für die DG Bank, die zu den größten Kirch-Banken gehörte und auch wegen anderer notleidender Kreditengagements geschwächt war. Im März 2001 machte Bernd Thiemann an der Vorstandsspitze der DG Bank Platz für die Fusion zur DZ Bank mit der kleineren genossenschaftlichen Zentralbank SGZ, geführt von Ulrich Brixner. Ende 2003 schied mit Uwe Flach der letzte verbliebene DG-Bank-Vorstand aus der DZ Bank aus.

Als eine Folge der Kirch-Sonderprüfung gilt auch die von der Bankenaufsicht anschließend in allen Banken durchgesetzte stärkere organisatorische Trennung zwischen Abteilungen, die für die Kreditvergabe (Markt) einerseits und für die Kontrolle (Marktfolge) anderseits zuständig sind. Ob und wenn ja welche Schlüsse die Bankenaufsicht der EZB aus der Prüfung der Signa-Banken ziehen wird, ist noch offen.