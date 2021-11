Notenbanken-Konferenz : EZB: Aktuelle Geldpolitik kann die Ungleichheit verschärfen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Dienstag zum ersten Mal recht eindeutig auf die Gefahr hingewiesen, dass die aktuelle Geldpolitik vergrößernd auf die Ungleichheit wirken kann. Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hob bei der „Conference on Diversity and Inclusion in Economics, Finance, and Central Banking“, einer gemeinsamen Veranstaltung mehrerer Notenbanken, hervor, die ultralockere Geldpolitik habe zwar positiv auf die Einkommensungleichheit gewirkt. Es sei den Notenbankern durch die stimulierende Wirkung der Geldpolitik auf die Wirtschaft gelungen, dafür zu sorgen, dass mehr Menschen in Lohn und Brot seien, als es sonst der Fall gewesen wäre. Dies sei gerade den Beziehern kleiner Einkommen zugute gekommen.

Aktien- und Anleihendepots berücksichtigen

Die Auswirkungen der Geldpolitik auf die Verteilung der Vermögen seien aber weniger klar. Es bestehe zumindest das Risiko, dass durch die aktuelle Geldpolitik die Ungleichheit vergrößert werde. Die Geldpolitik mit ihren Anleihekäufen wirke auf die Kurse von Anleihen und Aktien, davon profitierten diejenigen Haushalte, die solche Wertpapiere besäßen. Das seien aber längst nicht alle. Weniger als 0,1 Prozent der Haushalte im untersten Nettovermögensquintil hielten Anleihen, während es im obersten Dezil mehr als 10 Prozent seien. Und nur etwa 1 Prozent der Haushalte mit geringem Nettovermögen hielten Anteile an Investmentfonds, verglichen mit 30 Prozent der Haushalte im obersten Dezil des Nettovermögens. Ähnliche Anteile fänden sich auch bei den Aktienbeständen.

„Durch eine schrittweise Verlagerung des Policy-Mix weg von den Nettokäufen von Vermögenswerten werden wir verhindern, dass die Verteilungswirkung unserer Maßnahmen zunimmt, und die Risiken für die Finanzstabilität abmildern, während sich die Wirtschaft erholt“, kündigte Schnabel an.

0,4 bis 0,5 Prozentpunkte mehr Inflation mit Hauspreisen

Die Notenbankerin hob auch die spürbaren Auswirkungen der Geldpolitik auf die Hauspreise hervor. Sie nannte dazu Zahlen, die oberhalb dessen liegen, wovon bislang ausgegangen war. Im zweiten Quartal dieses Jahres hätte die Inflationsrate in der Eurozone, die ohnehin gestiegen war, noch einmal 0,4 bis 0,5 Prozentpunkte höher gelegen, wenn das selbst genutzte Wohneigentum in die Berechnung der Inflationsrate eingeflossen wäre, wie das beispielsweise in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Die Inflationsrate der Eurozone hatte in den Monaten des zweiten Quartals zwischen 1,6 und 2 Prozent gelegen, war im Oktober aber sogar bis auf 4,1 Prozent gestiegen. „Sollten wir zu der Einschätzung gelangen, dass Unterschiede dieser Größenordnung mittelfristig anhalten werden, so werden sie für die angemessene Kalibrierung unseres geldpolitischen Kurses relevant“, hob Schnabel hervor.

Bislang war die Bundesbank, die sich mit diesem Thema eingehend beschäftigt hatte, davon ausgegangen, dass eine Einbeziehung des selbst genutzten Wohneigentums die Inflationsrate kurzfristig um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte höher ausfallen lassen könnte als bislang. Längerfristig, also über Zeiten mit stärker oder schwächer steigenden oder sogar fallenden Hauspreisen, könnte der Effekt gering sein oder die Inflationsrate gegebenenfalls auch drücken. Der EZB-Rat hat in seiner strategischen Neuausrichtung beschlossen, das selbst genutzte Wohneigentum solle künftig mit für die Inflationsberechnung berücksichtigt werden. Allerdings erhebt die Notenbank die Daten nicht selbst, sie kommen von der Statistikbehörde Eurostat. Die Umstellung wird deshalb noch einige Zeit dauern und benötigt politische Beschlüsse.