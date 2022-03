Euro-Geldpolitik : Lagarde: 7 Prozent Inflation sind möglich

Auf der Konferenz „The ECB and its Watcher“ beschreiben die Spitzen der EZB die möglichen Folgen des Ukrainekriegs – und der verhängnisvollen Abhängigkeit von Öl und Gas auf die Inflation.

Europas Zentralbank will der amerikanischen Federal Reserve mit Zinserhöhungen erstmal nicht folgen – sieht aber durchaus die Gefahr eines weiteren deutlichen Anstiegs der Inflation durch den Ukrainekrieg. Zumindest kurzfristig sollten die Auswirkungen von Kriegsgeschehen und Sanktionen auf die Energiepreise nicht unterschätzt werden.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das haben die Spitzen der Notenbank am Donnerstag bei der Konferenz „The ECB and its Watchers“ erklärt, einem Zusammentreffen von Notenbankern und ihren Beobachtern in Banken und Wissenschaft, organisiert vom Frankfurter Wirtschaftsprofessor und Wirtschaftsweisen Volker Wieland. Schon am Donnerstagmorgen, vor dem Treffen, hatte das europäische Statistikamt Eurostat veröffentlicht, dass die Inflationsrate des Euroraums im Februar noch etwas höher ausgefallen ist als zuvor in einer ersten Schätzung angenommen: Die Rate lag bei 5,9 statt 5,8 Prozent, nach 5,1 Prozent im Januar. Vor allem die Energiepreise sind weiter deutlich angestiegen.

Krieg dürfte Inflation weiter treiben

Mit dabei waren viele prominenten Notenbanker und Wissenschaftler – von EZB-Präsidentin Christine Lagarde bis zum früheren Notenbank-Chefvolkswirt Otmar Issing, der schon lange eindringlich von der EZB eine Straffung der Geldpolitik fordert. Im Durchschnitt dieses Jahres erwartet die EZB für die Eurozone jetzt eine Inflation von 5,1 Prozent, wie Lagarde hervorhob. In einem pessimistischeren Szenario hielten die Ökonomen der Notenbank aber auch schon auch 7,1 Prozent Inflation im Jahresdurchschnitt 2022 für möglich.

Lagarde führte aus, der Ukrainekrieg werde zumindest die kurzfristigen Faktoren, die die Inflation nach oben trieben, weiter verstärken. Die Gaspreise seien seit Jahresbeginn mittlerweile um 73 Prozent und die Ölpreise um 44 Prozent gestiegen. „Auch der Druck auf die Lebensmittelinflation wird wahrscheinlich zunehmen.“

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane führte aus, er rechne weiterhin damit, dass die Inflation später wieder zurückgehe, aber nicht bis auf die niedrigen Stände der Vor-Pandemiezeit – mittelfristig werde sie eher nahe dem Inflationsziel der Notenbank von 2 Prozent liegen. Die EZB sehe sich in dieser Einschätzung durch die Umfrage unter professionellen Prognostikern bestätigt. Angesichts der Unsicherheit müsse die EZB auf „Flexibilität“ setzen, um auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren zu können, sagte Lagarde: „Wir hoffen auf das Beste, sind auf das Schlimmste vorbereitet und lassen uns von allem, was dazwischen liegt, nicht überraschen.“

„Neues Zeitalter der Energieinflation“

Trotz der hohen Inflation bleibt die EZB dabei, langsamer zu einer Normalisierung der Geldpolitik zurückzukehren als die amerikanische Notenbank. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, will sie im Sommer ihre Anleihekäufe einstellen und „einige Zeit danach“ die Zinsen erhöhen. EZB-Ratsmitglied Klaas Knot schloss sogar zwei Zinserhöhungen im laufenden Jahr nicht aus. Lagarde deutete an, die EZB könnte auch noch neue geldpolitische Instrumente entwickeln und einsetzen.

Die aktuellen Inflations-Situation verglich Lagarde mit der Entwicklung nach Kriegen – und früheren Energiepreisschocks. „In vielerlei Hinsicht ist die beste Analogie für das, was wir erlebt haben, der Inflationsschub, der typischerweise mit dem Ende von Kriegen einhergeht, wenn die Nachfrage nach Konsumgütern das träge Angebot übersteigt, da die Unternehmen sich nur langsam an normale Bedingungen anpassen“, sagte sie. So sei zwischen 1945 und 1947 der Rohölpreis in Amerika um 80 Prozent gestiegen – als sich der Besitz von Autos verbreitete, das Angebot an Erdöl aber nicht Schritt halten konnte.

Andererseits habe die Erfahrung nach dem Einmarsch des Irak in Kuwait 1990 gezeigt, dass höhere Energiepreise die Budget der Haushalte belasteten, was wiederum drosselnd auf Wachstum und Inflation wirken könne. Dieser „negative Einkommenseffekt“ durch steigende Energiepreise habe im letzten Quartal 2021 schon 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgemacht – historische Erfahrungen sprächen dafür, dass dieser Effekt noch stärker werde.

Mehr zum Thema 1/

Von einem „neuen Zeitalter der Energieinflation“ sprach EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. Der Ukrainekrieg verdeutliche noch einmal die verhängnisvollen Folgen der Abhängigkeit des Westen von fossilen Energieträgern. Zu dieser Energieinflation gehörten „Klimaflation“, „Fossilflation“ und „Greenflation“. Als „Klimaflation“ bezeichnete die Ökonomin die preistreibenden Folgen des Klimawandels selbst, als „Fossilflation“ die steigenden Preise von Öl und Gas und als „Greenflation“ die Kosten der grünen Transformation.

Für die fossile Inflation sei noch mit einigem zu rechnen: Die von Amerika und Großbritannien verhängten Embargos für russische Ölimporte sowie der Plan der Europäischen Kommission, die russischen Gasimporte bis zum Jahresende um zwei Drittel zu reduzieren, dürften erhebliche Folgen haben. Die „grüne Inflation“ dagegen sei bislang viel weniger für den Anstieg der Verbraucherpreise verantwortlich, sagt Schnabel: „Da jedoch immer mehr Industriezweige auf emissionsarme Technologien umstellen, ist davon auszugehen, dass die grüne Inflation in der Übergangsphase einen Aufwärtsdruck auf die Preise ausüben wird.“

Die Geldpolitik dürfte das alles nicht ignorieren. Bei der Inflationsmessung müssten die Notenbanken strukturelle Komponenten des Energiepreisanstiegs berücksichtigen. Eine Inflationsmessung, bei der man davon ausgehe, dass die Energiepreise symmetrisch genauso wieder fielen, wie sie vorher gestiegen seien, sei genauso wenig die richtige Antwort darauf wie ein Hochsetzen des Inflationsziels. Die Rolle der Geldpolitik sei in diesem Prozess, die Kaufkraft der Menschen zu schützen – indem sie dafür sorge, dass sich die aktuelle Phase hoher Inflation nicht in den Erwartungen verfestige.