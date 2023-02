Extreme Baukosten und gestiegene Zinsen haben den Deutschen offenbar den Spaß am Bauen oder Kaufen eines Ei­genheims verdorben. Aus einer Umfrage der Postbank-Tochtergesellschaft BHW, die der F.A.Z. vorab vorliegt, geht hervor, dass aktuell nur etwa 6 Prozent der Deutschen vorhaben, eine Immobilie zu bauen oder zu erwerben. Vor der Niedrigzinsphase, im Jahr 2012, hatten in einer vergleichbaren Umfrage mit 12 Prozent im­merhin doppelt so viele Menschen Bau- oder Kaufpläne geäußert. Ähnlich stark sind auch die Pläne für An- und Umbauten zurückgegangen.

Das passt zu Erhebungen der Europä­ischen Zentralbank. In ihrem „Finanz­stabilitätsbericht“ berichtet die Notenbank, in regelmäßigen Umfragen erklärten seit dem Zinsanstieg deutlich weniger Haushalte des Euroraums als zuvor, Bau oder Kauf eines Hauses zu beabsichtigen. Auch die Bundesbank berichtet für Deutschland in diesem Zusammenhang von einer deutlichen Korrelation.

Baukosten steigen weiter

Viele Bauwillige treibt dabei dem BHW zufolge die Frage um, ob unter den geänderten Umständen der Hauskauf für Normalverdiener überhaupt noch möglich ist. Offenkundig spielen die erheblich gestiegenen Baukosten und die allgemeine Inflation, die das Budget der Haushalte schmälern, eine nicht uner­hebliche Rolle. So haben sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden allein die Handwerkerleistungen rund um Wohnung und Instandhaltung auf Jahressicht noch einmal um 15,7 Prozent verteuert – nachdem schon im Vorjahr ein Preisanstieg um fast 10 Prozent zu beobachten war.

Umgekehrt haben die Banken die Vergabekriterien für Baudarlehen im Laufe des vergangenen Jahres verschärft, wie aus der regelmäßigen Bundesbankum­frage Bank Lending Survey hervorgeht. In diesem Zusammenhang ist nicht uner­heblich, dass die Banken seit dem Frühjahr vorigen Jahres aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorschriften höhere Eigenkapitalpuffer für Baukredite vorhalten müssen. Die Sorge, dass Haushalte sich mit einer Baufinanzierung übernehmen, scheint gestiegen zu sein.

Dabei sind die Deutschen offenbar durchaus bereit, sich für den Erwerb ei­nes Eigenheims an anderer Stelle einzuschränken. Das BHW berichtet aus der Umfrage, 43 Prozent der Befragten wä­ren bereit, sich für ein Eigenheim künftig bei Restaurantbesuchen einzuschränken – jeweils 37 Prozent bei Autokauf, Kleidung und Urlaub. 30 Prozent würden bei Sport und Kultur sparen, 24 Prozent bei der Wohnungseinrichtung, bei Möbeln und Hobbys. Und immerhin 18 Prozent wären bereit, künftig auch beim Lebensmitteleinkauf stärker als bisher aufs Geld zu achten.

BHW-Chef Göbel: Auch eine Wohnung kann familientauglich sein

Henning Göbel, der Vorstandsvorsitzende der BHW Bausparkasse, sagte der F.A.Z., womöglich sei unter den Bauwil­ligen ein Umdenken notwendig. In der Umfrage hatten immerhin 51 Prozent der Eigenheiminteressenten gesagt, sie hätten am liebsten ein frei stehendes Einfamilienhaus. Viele Befragte äußerten aber selbst schon Zweifel, ob sich der Erwerb ei­nes solchen im Moment mit ihrem Budget vereinbaren lasse. 23 Prozent wären auch mit einer Eigentumswohnung zu­frieden. Nur 6 Prozent könnten sich für eine Doppelhaushälfte erwärmen – und nur 5 Prozent wollten ein Reihenhaus.

„Oft ist ein Perspektivwechsel erforderlich, der allerdings vielen schwerfällt“, sagte BHW-Chef Göbel. „Noch immer ist das frei stehende Einfamilienhaus der bei Weitem beliebteste Immobilientyp der Deutschen.“ Es sei allerdings auch die mit Abstand teuerste Variante – und nicht die nachhaltigste Lösung. Ein Reihenhaus etwa sei bis zu 30 Prozent günstiger zu haben. Und auch eine Wohnung könne durchaus familientauglich sein. „Wer das Sparpotential realistisch prüft, wird auch Eigenleistungen am Bau in Betracht ziehen“, sagte Göbel: „Das ist die sogenannte Muskelhypothek.“ Den Kauf einer Immobilie solle man in jedem Fall gut vorbereiten – dazu gehöre, klug und langfristig zu planen, damit die eigenen vier Wände zu einer „greifbaren, realistischen Option“ würden.

Die Bauzinsen waren seit Anfang vergangenen Jahres von weniger als einem Prozent auf mehr als 4 Prozent im vorigen Herbst gestiegen – dann aber wieder et­was zurückgegangen. Aktuell liegen sie nach Zahlen der Verbraucherplattform Biallo im Schnitt bei 3,67 Prozent für Baudarlehen mit zehn Jahren Zinsbindung. Für 15 Jahre Zinsbindung zahle man 3,84 Prozent. Nun hat die EZB für März eine weitere Zinserhöhung um 0,5 Prozent angekündigt und will auch danach die Leitzinsen weiter erhöhen. Zum Teil ist das bei den Bauzinsen, die sich an der Rendite der Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit orientieren, allerdings wohl schon eingepreist. Für den weiteren Jahresverlauf rechnet der Kreditvermittler Interhyp jedenfalls mit einem „Zinskorridor“ zwischen 3 und 4 Prozent – aber auch weiterhin mit Schwankungen.

Das BHW spricht von einer Phase des „Zögerns“ und „Zweifelns“ auch unter privaten Bauwilligen in Deutschland. Bei einer Pressekonferenz des Beratungsunternehmens Rueckerconsult unlängst hatten Immobilienfonds zum Teil berichtet, dass sie erst mal überhaupt keine neu­en Wohnimmobilien am freien Markt mehr bauen wollten, sondern sich kurzfristig ausschließlich auf geförderte Wohnungen konzentrierten. Offenbar wollen sie abwarten, wie sich denn nun die Preise weiterentwickeln. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres waren die Wohnimmobilienpreise in Deutschland laut verschiedener Indizes im Schnitt leicht ge­sunken. Es ist aber etwas unklar, wie das weitergeht. Fondsmanager äußerten die Einschätzung, dass bei Logistikimmobilien die Preiskorrektur wohl schon vollzogen sei, bei Wohnimmobilien herrsche noch Unsicherheit. Auch der Wohnungskonzern Vonovia hatte angekündigt, in diesem Jahr zunächst keine Neubauprojekte für Wohnungen mehr beginnen zu wollen. Zudem war die Zahl der Baustornierungen zuletzt ungewöhnlich hoch.