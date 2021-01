Europäische Fintechs : Das große Rennen der Einhörner

Aktualisiert am

Ein britischer Zahlungsdienstleister steigt zum teuersten Fintech Europas auf. Und auch sonst tut sich viel am Markt der Finanz-Start-ups, die als Börsenkandidaten gelten. Aber was machen die eigentlich genau?

Checkout.com auf einer Messe in England: Der Zahlungsdienstleister ist das wertvollste Fintech Europas. Bild: mauritius images / Nastia M / Al

Checkout.com

Die Krone für das wertvollste Fintech-Start-up Europas geht an den britischen Zahlungsdienstleister Checkout.com. Bei einer neuen Finanzierungsrunde, die am Dienstag bekanntwurde, haben Investoren das erst 2012 gegründete Unternehmen mit 15 Milliarden Dollar bewertet. Damit hat Checkout.com den bisherigen Spitzenreiter, den schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna, weit abgehängt. Die Investoren, angeführt von Tiger Global Management, gaben für eine Beteiligung eine Kapitalspritze von 450 Millionen Dollar. Das Unternehmen profitiert vom rasanten Wachstum von E-Commerce, Internetbestellunternehmen und lLieferdiensten, die ihre Zahlungen über die elektronische Kasse von Checkout abwickeln. Zu den Kunden zählen beispielsweise der Pizzalieferant Pizza Hut und der Modehändler H&M. Wichtige Wettbewerber sind der niederländische Zahlungsabwickler Adyen und der amerikanische Fintech-Gigant Stripe. Dieser wurde erst kürzlich mit 36 Milliarden Dollar bewertet. Checkout-Chef Guillaume Pousaz sagte, das Start-up werde letztlich auch an die Börse gehen, er sehe aber keine Eile und keinen Druck für diesen Schritt.