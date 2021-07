Neue Belastungsprobe : Europas Banken im Stress

In den europäischen Stresstests konnten Banken 2011 und 2014 noch durchfallen und taten das auch reihenweise. Solide Banken wie die Helaba lieferten sich öffentliche Scharmützel mit den Bankaufsehern über die Anerkennung von Eigenkapital, und für angeschlagene Banken wie die West LB belegten die offengelegten Ka­pitallücken das endgültige Ende. Die Zeiten heute sind ruhiger, vielleicht auch deshalb, weil Europas Großbanken in­zwischen regelmäßig auf ihre Widerstandsfähigkeit getestet werden. Und die europäischen Aufseher achten heute bei der Veröffentlichung der Testergebnisse stärker darauf, das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Bankensektor nicht allzu sehr zu erschüttern. So können Banken in dem gerade laufenden Stresstest nicht mehr durchfallen. Gleichwohl schaffen die Testergebnisse ungewohnte Trans­parenz. Und sie haben für die Banken hohe Relevanz, nutzen die Bankenauf­seher sie doch zur Vorgabe von bankindividuellen Kapitalpolstern und zu Restriktionen etwa für die Dividendenpolitik.

Am 30. Juli ist es wieder so weit: Dann wird an einem Freitag kurz nach Börsenschluss bekannt, wie 50 europäische Banken, darunter 38 von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigte Großbanken, zwei Szenarien meistern. Das eine Szenario ist wenig spektakulär: Es unterstellt, dass die Wirtschaftsprognosen der nationalen Notenbanken eintreten. Das zweite, ein Krisenszenario, setzt die Banken dagegen „unter Stress“: Es unterstellt, dass sich die Corona-Pandemie zuspitzt und die Wirtschaft in der EU bis 2023 um 3,6 Prozent schrumpft, die Arbeitslosenquote um 4,7 Prozentpunkte zunimmt, die Preise für Gewerbeimmo­bilien um satte 31,2 Prozent schrumpfen und die Aktienkurse einbrechen. Die Banken mussten in den vergangenen Monaten und Wochen selbst ausrechnen, wie hoch ihre Kreditausfälle und Wertverluste bei Eintritt dieser Krise sind, und diese Verluste mit ihrem Eigenkapital aus­­gleichen.