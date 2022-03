Technische Analyse : Bankenindex trotz der Kriegswirren stabil

Aktualisiert am

Nach einer Erholung von der Corona-Krise hat der Ukrainekrieg die Märkte wieder zurückgeworfen. Ein Blick auf den europäischen Bankenindex zeigt, dass trotz Krise die Bankwerte in die Höhe steigen.

Meine Großväter wurden in der zweiten Hälfte des zweiten Weltkrieges eingezogen. Wie alle Männer ihrer Jahrgänge hatten sie keine Wahl. Wer sich weigerte, dem waren härteste Konsequenzen sicher. Beide wollten mir das eine oder andere Mal mitteilen, was sie erlebt haben. Beide konnten es nicht. Es müssen Dinge gewesen sein, die wir uns nicht einmal in den schlimmsten Albträumen ausmalen können.

Ein einziges Mal erzählte mir der Vaters meines Vaters mit leisen, stockenden Worten, Tränen in den Augen, wie er in einem Lazarettzug von der Front gen Westen fuhr und bei einem Halt in einem unbeobachteten Moment Kindern Brot zusteckte. Er hatte sein Leben riskiert, weil er das Leid nicht mehr ertragen konnte. 80 Jahre später passiert fast das Gleiche wieder. Dafür gibt es keine Worte.