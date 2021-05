Standpunkt : Europäische Zentralbank auf grünen Abwegen

Aktualisiert am

Die Geldpolitik der EZB wird immer „grüner“. Clemens Fuest, Hans Peter Grüner und Volker Wieland sorgen sich um die Legitimation der Unabhängigkeit einer Zentralbank, die ihr Mandat in das Politische hinein überdehnt. Ein Gastbeitrag.

Der Himmel über der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main verdunkelt sich. Bild: dpa

Das Direktorium der Europäischen Zentralbank will die Geldpolitik „grüner“ machen. Kaum eine Woche vergeht, in der das Thema nicht von einem Mitglied des Direktoriums beworben wird. Neben dem sichtbaren Bemühen, die traditionell trocken anmutende Geldpolitik als praktisch hilfreich und bürgernah erscheinen zu lassen, laufen die Aktivitäten der EZB in der Sache selbst darauf hinaus, ihre Kompetenzen nochmals deutlich auszuweiten.

Es geht dabei erstens um die eigenständige Beurteilung der Umweltfreundlichkeit von durch Unternehmensanleihen oder Bankkredite finanzierten Projekten und zweitens um eine direkte oder mittelbare Bevorzugung der positiv bewerteten Projekte bei den verschiedenen Markttransaktionen der Zentralbank.