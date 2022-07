Erstmals seit 2002 : Euro und Dollar erreichen Parität

An den Devisenmärkten ist die europäische Gemeinschaftswährung nun genauso viel Wert wie der amerikanische Dollar. Anleger flüchten sich derzeit in Dollar-Anlagen, da alles andere risikobehaftet scheint.

Nach einigen Tagen Ringen hat der Euro nun die Grenze von einem Dollar nach unten durchbrochen. Damit ist die europäische Gemeinschaftswährung zum ersten Mal seit 2002 wieder genauso viel Wert wie der amerikanische Dollar. Am Mittag kostete ein Euro genau 1,0000 Dollar. Devisen schwanken normalerweise in geringem Maße, deshalb werden ihre Wechselkurse an den Finanzmärkten mit bis zu vier Nachkommastellen angegeben.

Als Ursache für die Schwäche wird die Anfälligkeit der Eurozone für eine Rezession gesehen. Experten sehen die wirtschaftliche Entwicklung in den Vereinigten Staaten und der Eurozone ähnlich enttäuschend, aber in Europa komme zusätzlich das Problem der Energiesicherheit hinzu. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine könnte dazu führen, dass Russland keine Energieträger mehr an Europa liefert. Anleger sehen deshalb Euro-Anlagen derzeit als stärker risikobehaftet als Anlagen in Dollar.

Die momentane Schwäche des Euro nahm ihren Anfang Ende 2020. Allerdings befindet sich der Kurs des Euro schon seit Anfang 2021 in einer Abwärtsbewegung. Am 6. Januar mussten noch 1,2327 Dollar für einen Euro bezahlt werden. In der Zwischenzeit belasteten jedoch die zunehmende Inflation und das Zinsgefälle zwischen Amerika und der Eurozone den Kurs des Euro. Während die amerikanische Zentralbank Federal Reserve bereits im März angefangen hat, ihre Leitzinsen zu erhöhen, steht ein solcher Schritt der Europäischen Zentralbank (EZB) noch aus. Für die nächste Sitzung des EZB-Rates wird eine Erhöhung des Leitzinses um mindestens 0,25 Prozent erwartet, größere Schritte werden von Beobachtern für möglich gehalten.

Dass ein Euro einen Dollar kostet, mag psychologisch relevant sein, objektiv betrachtet ist damit nur ein glatter Wert erreicht. Analysten von ING und Deutsche Bank sehen schon 0,95 Dollar als mögliches Kursziel. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank sagte der F.A.Z. aber kürzlich, dass unter Betrachtung von Kaufkraftberechnungen ein Wert von 1,30 Dollar fairer wäre. Zwar würde der Euro kurzzeitig bis Jahresende unter der Parität gehandelt, für das kommende Jahr rechnete allerdings wieder mit einer Erstarkung des Euro.