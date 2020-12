Euro Stoxx : Aktien von Banken schaffen endlich die Wende

Ja, wir leben in einer Pandemie. Und ja, das Leben fordert von uns derzeit etwas mehr als sonst. Und natürlich ja, die Nachrichten werden vom Virus bestimmt. Aber das kann doch niemals rechtfertigen, alles andere wirklich Wichtige völlig aus den Augen zu verlieren: Das Dschungelcamp findet nicht im Dschungel statt. Der Wendler hat geheiratet. Meghan ist ausgewandert. Helene ist noch immer mit Thomas zusammen und Herr Wulff wieder mit Bettina. Kate ist nicht schwanger. Herr Borjans und Frau Esken sitzen der SPD noch immer vor. Herr Boning wurde als Frosch enttarnt. Die Bachelorette ist sich nicht sicher. Herr Trump spielt Golf, und in China ist schon wieder ein Sack Reis umgefallen. Um doch noch ein wenig Ernsthaftigkeit Einzug halten zu lassen: Der HSV ist nicht aufgestiegen, „Die Mannschaft“ irgendwie doch nicht abgestiegen, und Jogi macht weiter.

Vor noch nicht allzu langer Zeit war es eine ernstzunehmende Frage, ob auch die europäischen Banken weitermachen können. Gemessen an ihrem Branchenindex, standen sie am Abgrund, und manche wähnten sie gar schon einen Schritt weiter. Doch dann kam mit den Impfstoffen Hoffnung auf, und die Aktienkurse der Geldhäuser schossen in der November-Rally noch mehr in die Höhe als andere Branchen. Die Bilanz ist beeindruckend: Seit dem 1. November dieses Jahres steht in den Büchern ein Plus von mehr als 40 Prozent.

Nun kann es schon einmal vorkommen, dass völlig ausgebombte Werte eine wilde Rally auf das Börsenparkett zaubern. Meist sind diese Kursanstiege aber Eintagsfliegen. Zu viele wollten dann zu schnell ein Schnäppchen machen, und deshalb verpuffen diese sogenannten Bear Market Rallys meist so schnell, wie sie gekommen sind.

Züge einer Trendwende

Das wirklich Spannende am jüngsten Anstieg des Index der Euroland-Bankaktien ist, dass sein Chart nicht die klassischen Merkmale eines angekündigten Scheiterns trägt, sondern vielmehr alle Züge einer nachhaltigen unteren Trendwende. Zum Beispiel startete er seine jüngste Kursexplosion nicht etwa wie so oft im vergangenen Jahrzehnt von einem neuen Allzeittief aus, sondern kratzte schon rund 5 Prozent darüber bei 52 Punkten die Kurve.

Wichtig war auch, dass dieser Bankenindex im November nicht unter den Sommerhochs von 71 Punkten hängenblieb, sondern vielmehr dieses Niveau mit Bravour überwand und sich sogar zunehmend anschickt, die außerordentlich massive Widerstandszone zwischen rund 73 und 78 Punkten hinter sich zu lassen. Kurscharts, die einfach nur mal wieder die Optimisten aufs Glatteis führen wollen, bekommen das nicht hin.

Für mich ist die Sache relativ klar: Die Bankaktien haben das Tal der Tränen der vergangenen elf Jahre hinter sich gelassen. Man darf wieder auf sie setzen und für sie hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Der Bankenindex sollte im Laufe der kommenden rund zwölf Monate wieder Werte um die 100 Punkte ansteuern.

Das hört sich zugegebenermaßen erst einmal nicht gar so spektakulär an. 30 Prozent plus im kommenden Jahr, wo doch allein schon in den vergangenen sechs Wochen mehr als 40 Prozent drin waren – das ist nicht das allergrößte Kino. Aber „hey“: Es sind 30 Prozent mehr. Wer versucht, das mit Anleihen hinzubekommen, wird im gegenwärtigen Umfeld bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten müssen. Man wird aber auch die vor dem Index liegenden Widerstände nicht unterschätzen dürfen. Der Bereich zwischen rund 86 und 90 Punkten ist mehr als nur markant. Er wird maßgeblich durch den Tiefpunkt der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 gebildet und dürfte den allermeisten Marktteilnehmern noch in sehr guter oder eigentlich in nicht allzu guter Erinnerung sein. Gerade dort wird man keine Wunder erwarten dürfen, sondern vielmehr eine zumindest länger andauernde Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase. Sollte sich die, explizit wider Erwarten, richtig ausdehnen, würden sich die Kreditinstitute wohl wieder in echten Kalamitäten befinden: Der Chart des Euro-Stoxx-Banken-Index verträgt fast alles, nur nicht einen abermaligen Rückfall in Regionen um 50 Punkte.

Mehr zum Thema 1/

Es ist zweifelsohne eine richtig gute Nachricht, dass die Bankaktien die Wende geschafft haben. Noch viel wichtiger dürfte aber die direkt daran gekoppelte, schon weiter oben anklingende Botschaft sein: Die Finanzmärkte rechnen damit, dass die Banken europaweit ihre einstmals existentielle Krise gemeistert haben und nun wieder mit Zuversicht in die Zukunft schauen dürfen. Was also im Jahr 2007 bei einem Punktestand des Bankenindex von fast 500 Punkten begann, hat 90 Prozent tiefer bisher endlich ein Ende gefunden. Die vielleicht systemrelevanteste aller systemrelevanten Branchen wird sehr wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht mehr der potentielle Ausgangspunkt einer Systemkrise sein. Es hätte kaum besser kommen können.

Alles wirklich Wichtige ist also erzählt und das Bankenproblem gelöst. Damit haben wir nur noch ein echtes Problem: die Fußball-Europameistersschaft. Wie können wir es schaffen, auch die anderen mal zum Zuge kommen zu lassen und sie nicht schon im Vorfeld durch unsere erdrückende Überlegenheit zu entmutigen? Die Spanier werden uns dabei wohl kaum eine Hilfe sein. Vielleicht die Färöer?