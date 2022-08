20-Jahres-Tief : Euro deutlich unter einen Dollar gesunken

Aktualisiert am

Der Euro ist auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gefallen und richtet sich unter der Parität zum Dollar ein. Mit 0,9909 erreichte die Gemeinschaftswährung am Dienstag den niedrigsten Wert seit Ende 2002 und blieb mit einem Minus von 0,1 Prozent weiter unter der am Vortag abermals erreichten Parität zum Dollar. Im Juli hatte die drohende Rezession in der Euro-Zone und der wachsende Zinsabstand zu den Vereinigten Staaten den Kurs des Euro erstmals seit 2002 unter einen Dollar rutschen lassen.

Selbst besser als erwartete Konjunkturdaten hievten den Euro nicht mehr über die Marke von einem Dollar. Die hohe Inflation und steigende Zinsen ließen die deutsche Wirtschaft im August so stark schrumpfen wie seit den Anfängen der Corona-Pandemie vor über zwei Jahren nicht mehr. Der viel beachtete Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleistungssektor zusammengenommen – sank um 0,5 auf 47,6 Punkte. Damit liegt das Barometer deutlich unter der Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert. Ökonomen hatten im Vorfeld sogar mit einem etwas stärkeren Rückgang auf 47,4 Stellen gerechnet.

„Angesichts der hohen Energiepreise, des Lohndrucks, der Materialengpässe, der Lieferkettenproblematik, dem Facharbeitermangel und einer schwächeren Weltwirtschaft weht den Unternehmen viel Gegenwind entgegen", sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Bereits zum Wochenanfang hatten die Rezessionssorgen weiter zugenommen, nachdem der russische Exporteur Gazprom angekündigt hatte, Deutschland werde zum Monatswechsel abermals vorübergehend kein Gas durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 erhalten. Die bange Frage laute deshalb für den Markt, ob der Gasstrom möglicherweise bald ganz versiege, konstatierte Praefcke.

Diese Sorgen hatten am Montag die Börsen auch stark ins Minus gedrückt. Nach einem ebenso schwachen Start am heutigen Dienstag konnte sich der Dax zumindest wieder über die Nulllinie retten. Zum Mittag stand der deutsche Leitindex auf 13.249 Punkten und damit etwa 0,1 Prozent im Plus. Dem Eurozonen-Index Euro Stoxx 50 erging es ähnlich. Er gewann im Tagesverlauf 0,1 Prozent auf 3661 Punkte.