Währungen : Warum der Euro abwertet

Der Kurs des Euro fällt weiter: Am Mittwochnachmittag kostete ein Euro zeitweise nur noch 1,0584 Dollar – Tendenz weiter fallend. Das markiert zugleich den tiefsten Stand seit April 2017, also vor fast genau fünf Jahren. Damals fiel der Kurs bis auf 1,0340 Dollar, ist also nur noch 2,5 Cent von der jetzigen Marke entfernt. Ein niedriger Euro Kurs hat viele Effekte, positive wie negative. Viele Unternehmen werden sich über einen günstigen Euro freuen, gerade die exportstarke deutsche Wirtschaft profitiert von ihr: Ein schwacher Euro verbilligt die Ausfuhren der Unternehmen. Konkret werden die Produkte auf dem Weltmarkt so wettbewerbsfähiger. Andersherum ist es bei Einfuhren: Unternehmen, die Waren und Rohstoffe kaufen, müssen dann in der Regel mehr zahlen. Auch Urlauber, die außerhalb der Eurozone verreisen wollen, sind betroffen: Für sie wird der Urlaub teurer, da sie weniger für ihr Geld bekommen.

Für die Schwäche gibt es zahlreiche Gründe. Der Ukrainekrieg ist da noch der offensichtlichste. Von ihm ist Europa nach Meinung vieler Fachleute stärker betroffen als die Vereinigten Staaten. Doch auch das Zinsgefälle zwischen den Vereinigten Staaten und dem Euroraum wird immer stärker. Während die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre Leitzinsen bereits im März um 0,25 Prozentpunkte angehoben hatte, zaudert die EZB bislang noch. Sie hat lediglich in Aussicht gestellt, ihre Anleihekäufe im dritten Quartal, also den Monaten Juli bis September, zu beenden und „einige Zeit danach“ den ersten Zinsschritt zu gehen. Allerdings mehren sich zuletzt die Stimmen aus der Notenbank, und zwar auch aus deren Direktorium, die eine erste Zinserhöhung im Juli für möglich halten.

Die Investmentbank Goldman Sachs hat deshalb jetzt ihre Prognose für die weitere Zinsentwicklung in Europa nach oben korrigiert: Sie erwartet jetzt, dass die EZB schon im Juli ihre Leitzinsen um 0,25 Prozent anhebt, gefolgt von weiteren Zinserhöhungen im September und Dezember und weiteren vier Schritten in 2023. Darüber hinaus rechnen die Goldman-Sachs-Ökonomen damit, dass die EZB voraussichtlich im Juni über die Beendigung ihres Anleihekaufprogramms zum Ende des zweiten Quartals entscheiden wird. Die Ökonomen führen diese Prognose unter anderem auf eine besser als erwartete Wachstumsentwicklung im Euroraum, einen weiterhin starken Inflationsdruck und jüngste Aussagen der EZB zu hohen Inflationserwartungen zurück.

Historische Stärke des Dollar

Die straffere Geldpolitik der Fed führt dazu, dass der Dollar gegenüber vielen Währungen gestärkt ist. Der Dollar-Index, der den Wert der amerikanischen gegenüber wichtigen anderen Währungen widerspiegelt, erreichte am Mittwoch den Stand von 103,1 Punkten. Das ist der höchste Stand seit dem 2016 erreichten 20-Jahreshoch von 103,3 Punkten. Schon jetzt ist der Dollar historisch stark: Der Durchschnittswert für den Dollar-Index seit 1972 liegt bei 96,39 Punkten. Langfristig wertet der Dollar nun schon seit der Finanzkrise und damit schon seit fast auf den Tag genau 14 Jahren auf. Damals, im April 2008, stand der Dollar-Index noch bei 71,3 Punkten.

Ein starker Dollar ist nicht unbedingt eine gute Nachricht für die Weltwirtschaft: Denn viele Länder – vor allem Schwellenländer – bedienen ihre Kredite in Dollar. Das verteuert das Bedienen der Kredite, gleiches gilt übrigens auch für amerikanische Unternehmen. Zusätzlich gilt ein hoher Dollarkurs immer als Zeichen für viele Sorgen auf der Welt.

Auch andere Währungen werten ab

Auch der Eurokurs zeigt historische Marken. Der langfristige Trend der Euro-Währung(en) seit 1985 sei gebrochen worden, heißt es vom Währungsspezialisten Oanda. Dollar-Index und Eurokurs weisen notwendigerweise eine ähnliche Entwicklung auf, da der Dollar-Index die Gemeinschaftswährung mit knapp 58 Prozent gewichtet. Knapp 14 Prozent entfallen auf den japanischen Yen, der aber zuletzt noch stärker gegen den Dollar abgewertet hat. Auch das britische Pfund, das mit knapp 12 Prozent gewichtet ist, zeigte sich nur unwesentlich stärker als der Euro.

Ebenso zeigt sich der handelsgewichtete Dollar-Index der amerikanischen Zentralbank in jüngster Zeit Stärke. Dieser ist zwar von seinem Höchststand aus der Corona-Krise noch entfernt, nicht aber von den Höchstständen der Jahre 2016 und 2002. Mit einer Überwindung dieser Marken könnte der Dollar an jene Stärke anknüpfen, die der amerikanischen Währung zwischen 1980 und 2002 zu eigen war.