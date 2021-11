Finanzmarktregulierung : Europäische Kommission gegen Neobroker

Es wird ernst für die sogenannten Neobroker. Sie nennen sich ­Trade Republic oder justTRADE und haben den Börsenhandel hierzulande revolutioniert. Sie ermöglichen den Handel auf dem Handy, dabei günstiger als die herkömmliche Konkurrenz: Ein sogenannter Trade kostet dabei oftmals nur einen Euro. Während der Corona-Pandemie haben zahlreiche Menschen die Neobroker für sich entdeckt. Sie haben die Aktienkultur angeschoben.

Schon länger beäugt die europäische Politik das Geschäftsmodell dieser Neobroker mit Skepsis. Das Misstrauen beruht vor allem auf Verbraucherschutzüberlegungen: Die Gefahr bestehe, dass die in der Regel jungen Nutzer ihre Geldanlage über Neobroker als Glücks- oder Computerspiel begriffen und zum Zocken animiert würden – umso mehr, als die Anbieter ihre Kunden zu wenig über die Risiken ihres Geschäftsmodells informierten. Dass die EU-Kommission die Branche stärker regulieren will, hatten Europaabgeordnete deshalb im Frühsommer begrüßt.

Komplettes Verbot vorgesehen

Doch nun, da eine Ergänzung der einschlägigen Finanzmarktordnung (MiFIR) bevorsteht, regt sich im EU-Parlament Kritik an den Plänen der EU-Kommission, weil diese zu weit gingen. In dem Vorschlag, den EU-Finanzmarktkommissarin Mairead Mc­Guin­ness an diesem Donnerstag vorlegen will, ist ein komplettes Verbot des sogenannten „Payment for Order Flow“ vorgesehen. Das klingt erst einmal sehr technisch, doch setzt sich der Vorschlag durch, kann es den Aktienhandel komplett verändern – nicht nur für Neobroker, sondern für die gesamte Branche. Ganz einfach könnte man sagen: Die Anbieter haben nur die Produkte im Angebot, mit denen sie selbst Geld verdienen können.

Doch von vorn: Payment for Order Flow (PFOF) ist eine relativ neue Entwicklung. Früher wurden die Orders vom Broker an eine Börse weitergeleitet. Das war teuer, da es eine Provision für die Bank, für den Makler und für die Börse gab. Vor mehr als zehn Jahren kam dann der Direkthandel auf: Die Order wurde dann über einen Partner des Brokers abgewickelt. Diese Partner ließen sich nicht mehr dafür bezahlen, sondern bezahlten sogar den Broker dafür. Das können sie sich leisten, weil sie über andere Wege mitverdienen.

Das ermöglichte ganz neue Geschäftsmodelle. Der Kunde bekommt davon gar nichts mit, der Prozess läuft komplett im Hintergrund ab. Konkret läuft das dann so ab: Der Neobroker stellt einem sogenannten Market Maker die Transaktionen der Kunden zur Verfügung. Dieser verfügt darüber, vermittelt Kunden und Verkäufer und bringt beide zusammen. Für die Transaktion zahlt der Market Maker dem Neobroker eine Provision.

Am besten sieht man das am Beispiel von Trade Republic. Der Neobroker dürfte im Geschäftsjahr 2020/2021 bis zu 100 Millionen Euro umgesetzt haben. Mehr als die Hälfte davon stammt aus diesen PFOF-Geschäften. Hierzu arbeitet Trade Republic mit der Handelsplattform LS Exchange oder, wenn man Zertifikate kauft, HSBC Trinkaus zusammen.

Auch ETF könnten betroffen sein

Wer die Nase rümpft, dem sei gesagt: Das machen im Prinzip fast alle Banken so, die Neobroker drehen das Ganze nur etwas weiter. Ein PFOF-Verbot könnte ihr Geschäftsmodell empfindlich beeinträchtigen, doch auch Comdirect oder eine ING-DiBa erhalten solche Gebühren. Sie würden aber von einem PFOF-Verbot eher profitieren, da der von den Neobrokern angeheizte Preisdruck nachlassen würde. In letzter Konsequenz könnten sogar ETF-Sparpläne betroffen sein, die oft auch über Rückvergütungen finanziert werden. Wenn das Thema zudem Bestandsprovisionen betreffen würde, wären auch Filialbanken und sogar Versicherungen betroffen. Immerhin ist im 42-seitigen Entwurf der EU-Kommission im Artikel 39a zu lesen, dass das PFOF-Verbot für „jeden Drittanbieter“ gelte, also eben nicht nur Neobroker betreffen würde.