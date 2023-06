Die EU verändert das Regelwerk für den Börsenhandel und nimmt damit vor allem erheblichen Einfluss auf das Geschäftsmodell der Neobroker. Die Unterhändler der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments haben sich am Donnerstagabend auf eine weitreichende Revision der Verordnung und der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente ­(MiFIR/ MiFiD II) geeinigt. Dieser vorläufige Kompromiss muss nun noch vom Parlamentsplenum und den EU-Finanzministern gebilligt werden, was in der Regel Formsache ist. Die beiden Gesetze richten sich an alle Anbieter von Wertpapierdienstleistungen in der EU.

Vor allem eine wichtige Änderung war sehr umstritten, als die EU-Kommission sie im November vorgeschlagen hatte, weil sie das Entgeltmodell der Neobroker praktisch verbietet. Dieser sogenannte Payment For Order Flow (PFOF) soll nun tatsächlich verboten werden. Allerdings wurde der Kommissionsvorschlag geringfügig abgeändert: In Ländern wie Deutschland, wo das Modell bereits existiert, können Investmentfirmen von dem Verbot für eine Übergangsfrist bis Juni 2026 ausgenommen werden.

PFOF bedeutet, dass die Weiterleitung von Kundenaufträgen durch Broker an bestimmte Börsen von diesen vergütet werden können. Bedeutung erlangte dieses Entgeltmodell mit der Entstehung des Direkthandels vor etwa zehn Jahren. Davor wurden die Aufträge vom Broker an eine Börse weitergeleitet. Damit fielen dreimal Provisionen an: für die Bank, für den Makler und für die Börse. Im Direkthandel wird die Order über einen Partner des Brokers abgewickelt. Die Partner, sogenannte Market Maker, bezahlen (Payment) den Broker dafür, dass sie die Wertpapieraufträge von ihm bekommen (for Order Flow). Das neue Geschäftsmodell besteht im Kern darin, dass der Neobroker dem Market Maker die Transaktionen der Kunden zur Verfügung stellt. Dieser verfügt darüber, vermittelt Kunden und Verkäufer und bringt beide zusammen. Für die Transaktion zahlt der Market Maker dem Neobroker eine Provision.

Scalable Capital zeigt sich enttäuscht

Das Geschäftsmodell geriet in die Kritik und damit ins Visier der EU-Kommission, weil es die Gefahr von Interessenkonflikten heraufbeschwört. Broker könnten Kundenaufträge nicht dorthin weiterleiten, wo es im Interesse ihrer Kunden am besten wäre, sondern dorthin, von wo sie die höchsten Provisionen kassieren. Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness hatte zur Vorlage ihres Vorschlags zum PFOF-Verbot in der F.A.Z. gesagt, sie wolle nicht die Neobroker abschaffen, sondern das Entgeltmodell regulieren. „Denn es birgt die Gefahr, dass die Anbieter nicht die für die Kunden besten, sondern die für sie lukrativsten Produkte vertreiben“ (F.A.Z. vom 26. November 2021).

Anbieter wie Scalable Capital zeigen sich enttäuscht von dem Beschluss: „Die Entscheidung, die gestern im Trilog gefallen ist, ist aus unserer Sicht die falsche“, heißt es von dem Münchener Fintech mit mehr als 600.000 Kunden. „Sie steht nicht im Einklang mit den Zielen der Kommission, neue Möglichkeiten für Sparer und Anleger zu schaffen, sondern dient vor allem den Akteuren, die Wettbewerb auf den Kapitalmärkten verringern und mit hohen Gebühren ihr Bestehen sichern wollen.“ Scalable rechnet damit, dass ein Bezahlverbot für die Weiterleitung von Handelsaufträgen zu steigenden Kosten für viele Anleger führen wird. „Wir werden aber alles daransetzen, weiterhin das günstigste und beste Angebot für Sparer und Anlegende bereitzustellen“, formuliert Scalable. Vorerst ändert sich für die Kunden nichts.