Börsengang von Rüstungskonzern : Wie der Tarnkappenbomber im Depot landet

Wer oft mit Fondsmanagern und anderen Investmentprofis spricht, kommt früher oder später immer bei den gleichen drei Buchstaben an: ESG. Das Kürzel steht für Nachhaltigkeit und Anlegen mit gutem Gewissen und ist schon seit einigen Jahren das Boom-Thema in der Branche. Keine Fondsgesellschaft von Rang kann es sich mehr leisten, nichts zu ESG im Sortiment zu haben, vom Privatanleger bis zur großen Versicherungsgesellschaft sollen sich alle die Finger danach lecken.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Und jetzt das: Ausgerechnet ein Rüstungskonzern schickt sich an, den bislang größten deutschen Börsengang des Jahres hinzulegen: 20 bis 30 Prozent des Unternehmens Hensoldt will der amerikanische Finanzinvestor KKR in den nächsten Wochen an die Frankfurter Börse bringen; bei einer geschätzten Bewertung von drei Milliarden Euro dürften das also Aktien im Wert von fast einer Milliarde Euro sein.