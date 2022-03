ETF- und Fondshandel : Raus aus russischen Titeln

Der Krieg in der Ukraine schickt weltweit Schockwellen an die Finanzmärkte. Bild: dpa

Der Krieg in der Ukraine tobt seit genau einer Woche, und schon jetzt zählt die UN eine Million Ukrainer auf der Flucht. Der Finanzmarkt ist nur ein Nebenschauplatz dieser Katas­trophe. Die Märkte sind global eingebrochen, der Handel an der russischen Börse ist nach wie vor ausgesetzt. Anleger, die ihr Geld aus russischen Titeln ziehen wollen, stehen aber vor dem Problem, dass sie das derzeit so gut wie nicht können. Auf der ganzen Welt waren ausländische Investoren nach Angaben der Moskauer Börse Ende vergangenen Jahres im Besitz russischer Aktien im Wert von rund 86 Milliarden Dollar.

In Deutschland hat die Deutsche Börse den Handel mit diversen russischen Wertpapieren wie Gazprom und Rosneft schon ausgesetzt. Und auch andere Handelsplattformen, die nicht zum öffentlichen regulierten Markt gehören, halten sich freiwillig an diese Vorgabe. Dabei sind Anleger noch öfter indirekt in russischen Werten investiert, über Investmentfonds oder börsennotierte Indexfonds, ETF (Exchange Traded Funds). Privatanleger, die ihre Fonds mit russischer Beteiligung veräußern wollen, können das derzeit aber nur begrenzt – zum größten Teil sogar gar nicht. Was bedeutet das genau für Anleger, und welche Fonds sind davon betroffen?

Moskauer Börse geschlossen

In Deutschland gibt es knapp 40 aktiv verwaltete Fonds, die vor allem in russische Titel anlegen. Investoren, die sich von ihren Fondsanteilen lösen wollen, können dies gewöhnlich über zwei Wege tun: Entweder sie geben die Anteile der Fondsgesellschaft zurück oder sie verkaufen sie über die Börse. Zur Rücknahme der Anteile sind die Fondsgesellschaften im Normalfall verpflichtet. Der Handel an der Börse, also auf dem sogenannten Sekundärmarkt, lohnt sich für viele aktive Fonds dagegen kaum, auch weil die Liquidität zu niedrig ist.

Da der Handel an der Moskauer Börse, wo der Großteil aller russischen Titel notiert ist, seit vergangenem Freitag geschlossen ist, gibt es für diese Werte keine natürliche Preisfindung mehr. Für die Fondsgesellschaften heißt das, dass sich der Gesamtwert des Fondsvermögens, der sogenannte Nettoinventarwert (NAV, Net Asset Value), nicht mehr korrekt ermitteln lässt. Diverse Fondsgesellschaften, die Investmentfonds mit Russland-Schwerpunkt vertreiben, haben den Handel daher ausgesetzt. Dan Kemp, Investmentleiter beim Fondsanalysehaus Morningstar, sagt dazu, dass Anleger, die sich aus moralischen Gründen von russischen Vermögenswerten trennen wollen, technisch weiterhin Besitzer blieben – weil man die Fonds derzeit nicht verkaufen könne.

Welche Fonds betroffen?

Die Tochtergesellschaft der Deutschen Bank, die DWS, hat beispielsweise am Dienstag verkündet, die Ausgabe neuer Anteile von aktiv gemanagten Publikumsfonds mit signifikanter Russland-Exposition auszusetzen. Davon dürfte der DWS Russia Aktienfonds betroffen sein, der sein Geld in kleineren und größeren russischen Unternehmen anlegt. Bis der Handel eingestellt wurde, verlor der Fonds seit Beginn des neuen Jahres 67 Prozent. Zu den größten Positionen zählen die Energiekonzerne Novatek, Lukoil, die Sberbank und der Energiekonzern Rosneft.

Damit ist die DWS jedoch nicht allein. Auch J. P. Morgan Asset Management hat den Handel zweier Fonds ausgesetzt: Anleger können weder neue Anteile am J. P. Morgan Investmentfonds Russia Equity noch am Emerging Europe Equity erwerben oder zurückgeben. Gleiches gilt für den Schweizer Vermögensverwalter Pictet, wo Anteile des Russian Equities Fonds nicht mehr gehandelt werden können. Erst wenn die Marktbedingungen es wieder zuließen, werde der Handel fortgesetzt, heißt es. Doch selbst dann könne es dazu kommen, dass die Geschäfte nicht auf normale Weise abgewickelt werden – was mit der Konvertierung von Rubel in Dollar zusammenhänge.