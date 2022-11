Geldanlage mit Indexfonds : ETF-Investoren starten wieder durch an den Börsen

Im Oktober haben Anleger drei Mal so viel Geld in ETFs investiert wie im September. Neben Aktien sind nun auch verstärkt Anleihen gefragt. Was bei Investoren gerade besonders beliebt ist.

Nach einer ungewohnt langen Flautephase im Sommer haben Anleger im Oktober wieder deutlich mehr Geld in börsengehandelte Indexfonds (also vor allem ETFs) investiert. Mit insgesamt 111,5 Milliarden Dollar steckten Investoren in dem Monat mehr als dreimal so viel Geld in diese Produkte wie im September. Es war das erste Mal seit März, dass die monatlichen Nettozuflüsse die Marke von 100 Milliarden Dollar überstiegen, wie der Vermögensverwalter Blackrock, dem mit ­iShares die größte ETF-Marke der Welt gehört, am Mittwoch hervorhob.

Bislang geht der wiedererwachte ETF-Boom aber weitgehend auf Großinvestoren zurück, wie Thomas Wiedenmann von der französischen Fondsgesellschaft Amundi im Gespräch mit der F.A.Z. betont. „Die Zuflüsse von Privatkunden sind bei Weitem noch nicht wieder auf dem Niveau von vor dem Krieg. Hier scheinen viele erst einmal ihre Nebenkostenabrechnung abwarten zu wollen“, sagt der Chef des deutschen ETF-Geschäfts von Amundi. Die in den vergangenen Jahren immer beliebter gewordenen ETF-Sparpläne würden aber sehr stabil weiter bespart, betont er.

„Erhebliches Zinsänderungsrisiko“

Dass nun so große Summen wieder in ETFs investiert werden, sieht er vor allem in einem Punkt begründet: „In den Sommermonaten wussten viele Investoren nicht, wie sie sich strategisch positionieren sollten, weil die Perspektiven sowohl für Aktien als auch für Anleihen mit hohen Unsicherheiten behaftet waren. Inzwischen beginnen gerade große Investoren ihre Portfolios neu auszurichten, wovon auch ETFs profitieren.“ So nutzen viele Investoren ETFs zunehmend dafür, sowohl in Aktien als auch in Anleihen Geld zu investieren.

Beide Anlageklassen verzeichneten im Oktober kräftige Zuwächse. Nach den Zahlen von Amundi flossen in Aktien-ETFs im Oktober 79,9 Milliarden Euro nach gerade einmal 29,6 Milliarden Euro im September. In Anleihe-ETFs flossen 34,2 Milliarden Euro nach nur 9,5 Milliarden Euro im Vormonat. Die europäischen Anleger investierten nach den Amundi-Zahlen im Oktober sogar deutlich mehr Geld in Anleihe-ETFs (6,1 Milliarden Euro) als in Aktien-ETFs (3,7 Milliarden Euro). Vor allem Indexfonds auf kurz laufende Anleihen seien gefragt, sagt Wiedenmann: „Da die Zinsen voraussichtlich weiter steigen, steckt in langfristigen Anleihen derzeit ein erhebliches Zinsänderungsrisiko.“

Aufgeschlüsselt nach den Weltregionen zeigt sich, dass Anleger vor allem Aktien aus der Eurozone weiterhin meiden, was vor allem am Ukrainekrieg und seinen Folgen liegen dürfte. Seit Jahresbeginn zogen Anleger insgesamt 10,1 Milliarden Euro aus Eurozonen-Aktien-ETFs wie etwa auf den Euro Stoxx 50 ab. Im Oktober waren es 173 Millionen Euro. Aus Europa-ETFs, die wie der Stoxx ­Europe 600 auch Großbritannien und die Schweiz umfassen, flossen seit Jahresbeginn 6,2 Milliarden Euro ab. Im Oktober verzeichneten diese ETFs aber wieder leichte Zuflüsse von 631 Millionen Euro. Weit mehr Geld floss in den amerikanischen Aktienmarkt: 49,4 Milliarden Euro – allein im Oktober. Seit Jahresbeginn waren es 275 Milliarden Euro.