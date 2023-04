Geldanlage in Indexfonds : So gefährlich können ETFs sein

Es ist noch nicht lange her, da galten Anleihen in der Welt der Geldanlage als eine Sache von gestern. Was wollte man auch anfangen mit Papieren, die zwar in der Theorie regelmäßige Zinserträge versprachen, für die es in der Praxis aber ein gutes Jahrzehnt lang kaum Zinsen gab? Das Interesse der Anleger wurde Jahr für Jahr geringer.

Doch seit die Notenbanken in aller Welt der Inflation mit reichlich Verspätung den Kampf angesagt haben und die Leitzinsen in nie dagewesenem Tempo erhöhen, sind Anleihen plötzlich wieder in aller Munde. Einerseits durchaus im positiven Sinne, weil der allgemeine Zinsanstieg dazu geführt hat, dass Anleihen mit einem Mal wieder recht ansehnliche Renditen einbringen – für ausfallsichere deutsche Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit gibt es derzeit 2,3 Prozent.

Der zwiespältige Charakter der Anleihen

Andererseits haben Anleihen gerade in letzter Zeit auch für eine Menge Wirbel gesorgt. Die bis dato kaum bekannte kalifornische Silicon Valley Bank erregte weltweit Aufsehen, weil sie wegen Verlusten zusammenbrach, die ausgerechnet Staatsanleihen in ihrem Besitz verursacht hatten. Steigende Zinsen sind nämlich nur dann gut für Anleihebesitzer, wenn sie die Papiere bis zum Ende der Laufzeit im Depot behalten.

Wer in diesen Tagen dagegen ältere Anleihen vor dem Laufzeitende verkaufen möchte, steht vor einem Problem: Da diese Anleihen wegen des allgemein höheren Zinsniveaus im Vergleich zu den neuen Papieren weniger attraktiv sind, sinkt automatisch ihr Kurs. Anleger können sie also nur mit einem Abschlag loswerden. Genau dies wurde der Silicon Valley Bank in Verbund mit schlechtem Risikomanagement zum Verhängnis.

Das Beispiel zeigt: Anleihen können einen zwiespältigen Charakter haben.

Zu einer bestimmten Gruppe von Anlegern scheint dieses Wissen aber noch nicht durchgedrungen zu sein. Die Rede ist von den Anhängern börsengehandelter Indexfonds, besser bekannt unter dem Kürzel ETF (Englisch für Exchange-Traded Fund). Zumindest lässt sich eine gewisse Sorglosigkeit vermuten, wenn man sich anschaut, wo diese Anleger gerade besonders gerne investieren: ausgerechnet in Anleihe-ETFs.

Nach Daten des amerikanischen Vermögensverwalters und ETF-Anbieters State Street sind in den vergangenen sechs Monaten netto rund 28 Milliarden Dollar in diese Anlageinstrumente geflossen (siehe Grafik). Damit können sie fast schon mit den wesentlich bekannteren Aktien-ETFs mithalten, die im gleichen Zeitraum weltweit auf einen Nettozufluss in Höhe von 37 Milliarden Dollar kamen.

Für jede Nische gibt es einen ETF

Die Begeisterung für Anleihe-ETFs erscheint auf den ersten Blick wenig verwunderlich, da sie zwei populäre Entwicklungen miteinander verbinden: erstens das grundsätzliche Interesse an ETFs, die seit Jahren für Furore sorgen, weil sie die Wertentwicklung von Finanzbarometern wie Deutschlands Dax oder Amerikas S&P 500 kostengünstig abbilden.

Und zweitens die neuerwachte Lust auf Anleihen, die sich – so die Annahme – eben auch viel günstiger und einfacher mithilfe eines ETFs ins Portfolio inte­grieren lassen. Große Fondsgesellschaften wie Blackrock kommen diesem Wunsch nur zu gerne nach: Konzentrierten sie sich lange nur darauf, Aktien-ETFs aufzulegen, so gibt es seit einiger Zeit immer mehr Indexfonds auf Anleihen.