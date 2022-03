Passive Indexfonds : Der rasante Aufstieg der ETF in Deutschland

Eingang zur Blackrock-Zentrale in New York: Der Vermögensverwalter ist mit seiner Marke iShares der klare ETF-Marktührer Bild: Reuters

Die Deutschen gelten eigentlich als börsenscheu. Doch die Mischung aus Niedrig- und Negativzinsen, gleichzeitig hohen Renditen an der Börse und dem vereinfachten Zugang über Direktbanken, Neobroker und ETF haben sie in den vergangenen Jahren scharenweise an die Aktienmärkte getrieben. Wie rasant die börsengehandelten Indexfonds (für den englischen Begriff steht ETF) an Beliebtheit gewonnen haben, zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Anlegerportals extraETF im Auftrag des Vermögensverwalters Blackrock. Demnach haben die Deutschen inzwischen 89,3 Milliarden Euro in ETF investiert, nachdem es noch im Jahr 2014 nicht einmal ein Zehntel dieser Summe war.

Zuletzt haben vor allem auch ETF-Sparpläne zunehmend an Beliebtheit gewonnen, bei denen Anleger regelmäßig die gleiche Summe in einen Indexfonds investieren – zum Beispiel 100 Euro im Monat. Während im Dezember 2014 gerade einmal rund 160 000 ETF-Sparpläne regelmäßig ausgeführt wurden, betrug die Zahl der Sparplanausführungen Ende Dezember 2021 den Angaben zufolge schon 4,9 Millionen.