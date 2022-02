ETF-Boom : Warum passive Anlagestrategien derzeit gefährlich sind

In Zeiten von Inflation und Zinswende birgt ein Indexfonds Risiken, weil die Gewinner von gestern die Verlierer von morgen sein können. Nun kommt es auf die Auswahl an.

Die deutschen Privatanleger haben sich im vergangenen Jahr auf die günstigen Indexfonds, die sogenannten Exchange Traded Funds (ETF), gestürzt. Wie die Direktbank ING Deutschland kürzlich meldete, stieg das von Sparern in ETF investierte Vermögen im vergangenen Jahr um 50 Milliarden auf 150 Milliarden Euro. Fast alles fließt in Aktien-ETF. Sie weisen gegenüber einem von einem Fondsmanager verwalteten Fonds einen wichtigen Vorteil auf: Sie sind deutlich günstiger.

Zudem ist es mehr als fraglich, dass langfristig ein Fondsmanager den Gesamtmarkt schlagen kann. Ohnehin misst er sich an einem Referenzindex, den er in der Wertentwicklung geringfügig schlagen will. Dafür kassiert der aktive Fonds von den Anlegern ein Vielfaches der Gebühren, die sie für einen ETF zahlen müssen. In den vergangenen Jahren hatten es die aktiven Fonds schwer, weil die Kurse an breiter Front gestiegen sind. „ETF waren nach dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 eine gute Wahl, weil es dank der fiskal- und geldpolitischen Unterstützung mit den Aktienkursen nur bergauf ging“, räumt auch Bernhard Matthes, Portfoliomanager der Bank für Kirche und Caritas (BKC), ein, obwohl er seine nachhaltigen Anlagen aktiv steuert.