Aktualisiert am

Die Fondsmanager sind ihr Geld nicht wert: Gerade in der Krise wollen die Fonds besser als der Gesamtmarkt sein. Doch das hat auch 2022 wieder nicht geklappt.

Wer einen Aktienfonds kauft und dafür hohe Gebühren zahlt, hat ein Ziel: Mehr Gewinn zu machen als die anderen. Die anderen sind der breite Markt mit all seinen vielen Millionen Anlegern. Deswegen vertraut der Anleger einem Fondsmanager sein Geld an, und der verspricht, die Aktien mit den besten Chancen zu finden und in seinen Fonds zu legen. Und die Nieten auszusortieren.

Jedes Jahr entbrennt ein Streit darüber, ob die Fondsmanager das schaffen – oder ob es nicht besser gewesen wäre, einen viel günstigeren Indexfonds zu kaufen, der genau so viel wie der breite Markt der Millionen Anleger erwirtschaftet. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Nun ist Zeit zu schauen, ob das Versprechen der überdurchschnittlichen Rendite 2022 aufgegangen ist. Und ob die Fondsmanager die Gebühren wert gewesen sind.