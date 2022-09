Sehnsucht nach Sicherheit : ETF-Anleger entdecken die Anleihen

Angesichts der Kursverluste und teils heftigen Schwankungen an den Aktienmärkten in den vergangenen Monaten suchen auch ETF-Anleger offenbar zunehmend nach Sicherheit. Das zeigen die jüngsten Daten zu den Mittelzuflüssen in den passiven Indexfonds, die große Fondsgesellschaften in diesen Tagen veröffentlicht haben. So beobachtet die französische Anlagegesellschaft Amundi, dass Anleihe-ETF zuletzt gefragter gewesen seien als Aktien-ETF, was es schon seit Jahren nicht mehr gegeben haben dürfte. Denn der Boom, den die passiven Indexfonds in den vergangenen Jahren erlebt haben, geht vor allem darauf zurück, dass Privatanleger über sie günstig und unkompliziert in die Aktienmärkte einsteigen können.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Netto hätten Anleger in aller Welt im Juli und August in ETF insgesamt 90,7 Milliarden Euro investiert, heißt es nun von Amundi. Mit 58,8 Milliarden Euro seien Anleihen dabei die beliebteste Anlageklasse gewesen. In Aktien-ETF seien in dem Zeitraum nur 41,9 Milliarden Euro geflossen. Aus Rohstoff-Indexfonds zogen die Anleger unterm Strich sogar 12 Milliarden Euro ab. Auch vielen Aktienmärkten kehrten Anleger den Rücken.