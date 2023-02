Aktualisiert am

Die Nachhaltigkeitskriterien ESG sind in Amerika zum Politikum geworden. Der konservative Hoffnungsträger Ron DeSantis will sich mit dem Thema profilieren – und hat nun einen Konkurrenten.

Konservative Organisationen in den Vereinigten Staaten ha­ben einen Kampf gegen die große Bewegung in der Fi­nanzwelt angezettelt, die sich hinter dem Kürzel ESG verbirgt. Die Buchstaben stehen für die harmlosen Begriffe Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Finanzinstitute zogen diese Kriterien in den vergangenen Jahren zunehmend als Bewertungsmaßstab für Investitionen heran, mit der schlichten Grundidee, dass eine Geldanlage nicht schädlich sein soll für die Welt.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington.
Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



In der Idee kommt ein Anspruch zum Ausdruck, der über reine Gewinnmaximierung hinausgeht. Nach Berechnung der Wirtschaftsprüfer von PWC verwalteten Geldmanager in den Vereinigten Staaten Ende 2021 rund 4,5 Billionen Dollar, die mit Rücksicht auf ESG-Kriterien angelegt wurden. PWC erwartet, dass der Anteil von jetzt 10 Prozent bis 2026 auf rund 20 Prozent des anzulegenden Vermögens steigt.