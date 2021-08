Positive Folgen der Inflation : Es gibt jetzt Kredite mit negativen Realzinsen

Ratenkredite für Verbraucher gibt es in Deutschland jetzt zu negativen Realzinsen. Das heißt, die Zinsen, die Verbraucher für Darlehen zahlen müssen, sind niedriger als die zuletzt deutlich gestiegene Inflation. Wer sich Geld leiht, muss dafür nicht zahlen, sondern macht ein Plus, zumindest wenn man den Kaufkraftverlust der Schulden durch die Inflation berücksichtigt. Das geht aus einer Untersuchung der Internetplattform Verivox hervor, die der F.A.Z. exklusiv vorliegt.

Demnach betrug der mittlere Zinssatz für alle Ratenkredite, die über die Plattform im Juli vermittelt wurden, 2,99 Prozent. Angesichts einer Inflation von 3,8 Prozent ergebe sich nach der entsprechenden Formel ein negativer Realzins von 0,78 Prozent, schreibt Verivox. Das sei eine neue Entwicklung, da die Inflationsrate erst im Juli über die Marke von 3 Prozent stieg. Noch Ende 2020 waren die monatlichen Inflationsraten in Deutschland negativ gewesen – die Preise waren also im Durchschnitt gefallen.

Diesmal kein Marketing-Gag

Negative Realzinsen sind eine für verschuldete Verbraucher positive Folge von niedrigen Zinsen und hoher Inflation. In der Regel stehen sonst die negativen Folgen beider Umstände für die Ersparnisse von Sparern im Vordergrund.

Im Laufe der Niedrigzinsphase hatte es vereinzelt Ratenkredite auch mit negativen nominalen Zinssätzen gegeben. Vor drei Jahren hatten sich die Internetportale Smava, Check24 und Finanzcheck einen Unterbietungswettlauf geliefert, wer Ratenkredite zu möglichst niedrigen Zinsen anbieten konnte. Das war runtergegangen bis minus 20 Prozent. Allerdings hatte es sich eher um eine Art Marketingmaßnahme gehandelt. Die Kredite waren jeweils auf eine recht überschaubare Summe begrenzt gewesen, etwa 1000 Euro, und längst nicht alle Interessierten hatten sie zu diesen extrem niedrigen nominalen Zinssätzen bekommen.

Jetzt geht es um mittlere Zinssätze der tatsächlich im Juli ausgezahlten Darlehen. Es handelt sich nicht um Zinssätze, die aus Marketingbudgets subventioniert werden. Vielmehr ist es einfach so, dass die monatliche Inflationsrate die Marktzinssätze übersteigt.

„In den kommenden Monaten könnte der Realzins noch tiefer ins Minus rutschen“, schreibt Verivox. Es wird damit gerechnet, dass die Inflationsrate in Deutschland weiter steigt. Die Bundesbank geht davon aus, dass die Raten sich zum Jahresende hin „in Richtung 5 Prozent“ bewegen. Das würde auch bei sonst gleichen Umständen den Realzins tiefer in den negativen Bereich treiben.

Entscheidend ist die künftige Inflation

Für Bauzinsen gibt es das alles schon länger. Zumindest die Werbezinsen der Banken in den Internettabellen sind im Juli wieder unter die Marke von 1 Prozent gefallen, wie der Kreditvermittler Interhyp berichtet. Damit dürfte der Zinssatz sogar unterhalb dessen liegen, was die Europäische Zentralbank an Inflation für das Gesamtjahr 2021 in der Eurozone erwartet. Die Prognose liegt derzeit bei 1,9 Prozent, könnte aber womöglich auch noch heraufgesetzt werden. Die Bundesbank erwartet für Deutschland im Durchschnitt dieses Jahres sogar 2,6 Prozent. Da dürften die Bauzinsen also allemal drunterliegen – auch wenn Verbraucherschützer warnen, die Bauzinsen in der Praxis seien oftmals dann doch etwas höher als die Werbezinsen der Banken im Internet.

Können Verbraucher sich jetzt also verschulden und hoffen, dass die Inflation ihnen während der Laufzeit einiges an Last des Kredits abnimmt? Der Haken bei dieser Kalkulation ist, dass man die künftige Inflation nicht kennt. Die Europäische Zentralbank hält viele der Phänomene, die im Augenblick die Inflation hochtreiben, für vorübergehend. Für das nächste Jahr sagt sie eine Inflation von 1,5 Prozent voraus. Wenn das eintrifft, würde die Kalkulation mit den negativen Realzinsen für Ratenkredite nicht mehr aufgehen – bei Baukrediten hätte man dagegen vielleicht noch eine Chance.

Unter Ökonomen ist allerdings umstritten, ob die Inflation wirklich nur kurz ansteigt und dann wieder fällt oder ob auch längerfristig eine höhere Inflation zu erwarten ist. Sollte Letzteres eintreffen, könnten Verbraucher insbesondere bei längerfristigen Krediten profitieren. Das sind etwa Hauskredite, die über zehn oder 15 Jahre laufen. Ratenkredite dagegen werden in der Regel eher für kürzere Laufzeiten vergeben, beispielsweise auf zwölf Monate. Für sie könnte die aktuelle Inflationsentwicklung relevanter sein.

Verivox hat ein Beispiel ausgerechnet: Wer im Juli zum mittleren Zinssatz von 2,99 Prozent einen Kredit von 15 000 Euro aufgenommen hat, zahlt bei einer Laufzeit von fünf Jahren 16 152 Euro an die Bank zurück. Allerdings hätte diese Summe bei konstanter Inflation am Ende der Laufzeit nur noch einen Wert von 13 404 Euro. Gemessen an der heutigen Kaufkraft, würden Kreditnehmer also rund 1600 Euro weniger zurückzahlen, als sie erhalten haben.